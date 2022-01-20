"Стіл антиковідної довжини": зустріч Путіна з президентом Ірану насмішила мережу

Зустріч президентів РФ та Ірану відбулася за овальним столом у Кремлі.

У Кремлі в середу, 19 січня, відбулася зустріч російського голови Володимира Путіна та президента Ірану Ібрахіма Раїсі. Глави держав говорили про ситуацію в Афганістані, двосторонні відносини та інші важливі речі, проте формат зустрічі добряче насмішив мережу.

Як передають місцеві ЗМІ, під час переговорів Путін обговорив із Раїсі ситуацію в Афганістані, іранську ядерну угоду, економічну взаємодію між Іраном та Росією та навіть санкції Заходу. Проте користувачі мережі звернули більше уваги на місце зустрічі, що проходила у Кремлі.

Зокрема людей насмішив величезний овальний стіл, за яким зібралися президенти. Він був настільки довгим, що складалося враження, ніби учасники переговорів не бажають близько контактувати.

"Одразу ж після вашої інавгурації ми з вами у постійному контакті знаходимося. Але, звичайно, ні відеоконференції, ні телефонні розмови не можуть замінити особистого спілкування ", — сказав президент РФ, який відсів від президента Ірану на інший кінець столу.

У мережі цей чотириметровий стіл охрестили "антиковідним" та пожартували на тему такого "живого спілкування".

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін розлютив громадян своїм новорічним привітанням, заявивши про підвищення добробуту та якості життя росіян.