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"Лицемір, брехун, піарник і хвалько": Путін розлютив росіян новорічним зверненням (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 31 грудня 2021, 15:59
Володимир Путін

Жителі далекосхідних регіонів Росії почали зустрічати Новий рік першими.

Російський президент Володимир Путін привітав співгромадян із Новим роком і викликав обурення в мережі.

У своєму зверненні він розповів, що країна зіткнулася з "колосальними викликами", що навчило жити у жорстких умовах та вирішувати важкі завдання.

Згадав він про пандемію коронавірусу та про захист "національних інтересів".

За його словами, головні національні плани наступного року полягають у підвищенні добробуту та якості життя росіян.

"Новорічна ніч буквально наповнена добрими почуттями та світлими помислами, бажанням кожного виявити свої найкращі якості", — сказав Путін.

Окремо він привітав медиків, військових та працівників ключових галузей економіки.

Путін побажав росіянам міцного здоров’я та наголосив на необхідності підвищення народжуваності в країні.

Примітно, що у мережі його слова переважно зустріли з прохолодою.

Забавним також є те, що негатив у бік Путіна призвів до того, що соцмережа Твіттер почала маркувати позитивні відгуки про його промову як відповіді, які можуть містити "матеріали образливого характеру".

Як повідомлялося раніше, у новорічну ніч із традиційним привітанням виступить і президент України Володимир Зеленський, яке ближче до півночі стане доступним у матеріалі за цим посиланням.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Новий рік
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