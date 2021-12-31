"Лицемір, брехун, піарник і хвалько": Путін розлютив росіян новорічним зверненням (відео)
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Жителі далекосхідних регіонів Росії почали зустрічати Новий рік першими.
Російський президент Володимир Путін привітав співгромадян із Новим роком і викликав обурення в мережі.
У своєму зверненні він розповів, що країна зіткнулася з "колосальними викликами", що навчило жити у жорстких умовах та вирішувати важкі завдання.
Згадав він про пандемію коронавірусу та про захист "національних інтересів".
За його словами, головні національні плани наступного року полягають у підвищенні добробуту та якості життя росіян.
"Новорічна ніч буквально наповнена добрими почуттями та світлими помислами, бажанням кожного виявити свої найкращі якості", — сказав Путін.
Окремо він привітав медиків, військових та працівників ключових галузей економіки.
Путін побажав росіянам міцного здоров’я та наголосив на необхідності підвищення народжуваності в країні.
Примітно, що у мережі його слова переважно зустріли з прохолодою.
Забавним також є те, що негатив у бік Путіна призвів до того, що соцмережа Твіттер почала маркувати позитивні відгуки про його промову як відповіді, які можуть містити "матеріали образливого характеру".
Як повідомлялося раніше, у новорічну ніч із традиційним привітанням виступить і президент України Володимир Зеленський, яке ближче до півночі стане доступним у матеріалі за цим посиланням.
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