Новорічне звернення Володимира Зеленського до українців: онлайн-трансляція

Транслюватимуть вітання президента всі головні канали

Щороку бій курантів на Новий рік супроводжує традиційне звернення президента, і для українського лідера Володимира Зеленського 31 грудня 2021 це буде вже третє новорічне звернення.

Воно почнеться о 23:45 і триватиме до 00:00, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що багато телеканалів України транслюватимуть звернення президента.

Першими трансляцію розпочнуть "UA.Перший", "1+1" та "Новий канал", о 23:50 показ розпочнуть НТН, "Інтер", СТБ, "Прямий" та "5 канал", а о 23:55 трансляцію почнуть ще й ICTV із каналом "Україна".

Переглянути онлайн звернення президента можна буде у прямому ефірі:

Варто зауважити, що це буде вже третє всеукраїнське звернення Зеленського, але лише друге як президента України.

Вперше він виступив на Новий 2019 рік під час передвиборчих перегонів із п’ятим президентом України Петром Порошенком.

А ось таким було попереднє звернення Зеленського в ніч на 1 січня 2021 року:

Як повідомляв "Телеграф", днями Володимир Зеленський виступив із відеовітанням з католицьким Різдвом 25 грудня і збентежив українців зовнішнім виглядом, — багато хто помітив, що він набрав вагу.