Укр

Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам: онлайн-трансляция

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
281
Владимир Зеленский во время обращения на Новый 2021 год Новость обновлена 31 декабря 2021, 09:34
Владимир Зеленский во время обращения на Новый 2021 год

Транслировать поздравления президента будут все ведущие каналы

Каждый год бой курантов на Новый год сопровождает традиционное обращение президента, и для украинского лидера Владимира Зеленского 31 декабря 2021 года это будет уже третье новогоднее обращение.

Оно начнется в 23:45 и продлится до полуночи, сообщает "Телеграф".

Заметим, что многие ведущие телеканалы Украины будут транслировать обращение президента.

Первыми трансляцию начнут "UA.Первый", "1+1" и "Новый канал", в 23:50 показ начнут НТН, "Интер", СТБ, "Прямой" и "5 канал", а в 23:55 трансляцию начнут еще и ICTV с каналом "Украина".

Посмотреть онлайн обращение президента можно будет в прямом эфире:

Стоит заметить, что это будет уже третье всеукраинское обращение Зеленского, но лишь второе как президента Украины.

Впервые он выступил на Новый 2019 год во время предвыборной гонки с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

А вот таким было предыдущее обращение Зеленского в ночь на 1 января 2021 года:

Как сообщал "Телеграф", на днях Владимир Зеленский выступил с видеопоздравлением с католическим Рождеством 25 декабря и смутил украинцев внешним видом, — многие заметили, что он набрал вес.

Теги:
#Новый год #Владимир Зеленский
Вместе с техникой, увеличивается и контингент
Новости России
Войска у границ: опубликованы новые данные о передвижении российских войск (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вместе с техникой, увеличивается и контингент
Войска у границ: опубликованы новые данные о передвижении российских войск (фото)
Дата публикации
Категория
Кадр видеоконференции в начале декабря
Санкции - России, помощь - Украине: о чем говорили Байден и Путин перед Новым годом
Дата публикации
Категория
Коронавирусная статистика по Украине на 31 декабря
К концу года число больных снова подскочило: свежая статистика COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Постарайтесь провести последний день года с максимальной пользой
До наступления Нового года: 7 вещей, которые необходимо сделать 31 декабря
Дата публикации
Категория
Украинцы часто ездят зимой отдыхать
Где отдохнуть зимой: украинцам назвали самые "ходовые" варианты для туризма