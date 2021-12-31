Новогоднее обращение Владимира Зеленского к украинцам: онлайн-трансляция

Транслировать поздравления президента будут все ведущие каналы

Каждый год бой курантов на Новый год сопровождает традиционное обращение президента, и для украинского лидера Владимира Зеленского 31 декабря 2021 года это будет уже третье новогоднее обращение.

Оно начнется в 23:45 и продлится до полуночи, сообщает "Телеграф".

Заметим, что многие ведущие телеканалы Украины будут транслировать обращение президента.

Первыми трансляцию начнут "UA.Первый", "1+1" и "Новый канал", в 23:50 показ начнут НТН, "Интер", СТБ, "Прямой" и "5 канал", а в 23:55 трансляцию начнут еще и ICTV с каналом "Украина".

Посмотреть онлайн обращение президента можно будет в прямом эфире:

Стоит заметить, что это будет уже третье всеукраинское обращение Зеленского, но лишь второе как президента Украины.

Впервые он выступил на Новый 2019 год во время предвыборной гонки с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

А вот таким было предыдущее обращение Зеленского в ночь на 1 января 2021 года:

Как сообщал "Телеграф", на днях Владимир Зеленский выступил с видеопоздравлением с католическим Рождеством 25 декабря и смутил украинцев внешним видом, — многие заметили, что он набрал вес.