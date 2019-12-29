C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки

1 Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

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3 С Новым годом наступающим! Пусть он будет потрясающим: Щедрым, плодородным, искренним И финансами насыщенным. Пусть задуманное сбудется, Неприятное забудется, Счастье, радость приумножатся... Пусть удачно пазлы сложатся!

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5 Волшебный праздник — Новый год, Он постучится к нам вот-вот. Желаю пусть он счастье принесет, А старый год — плохое заберет. Пусть будет много смеха, Удачи и успеха, И пусть мечты сбываются, И мир вам улыбается!

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7 Новый год наступит вскоре. Пожелать хотим мы вам, Радости чтоб было море И удачи океан. Пусть все грусти и печали Остаются позади, Чтоб вы Новый год встречали В мире, счастье и любви!

8 Пускай наступающий Новый год будет полон чудесных событий, волшебных подарков и приятных сюрпризов! Желаю праздничного настроения, огромного счастья и стального здоровья! Пусть все заветные мечты сбудутся в эту сказочную ночь!

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10 Пусть год, что тихо наступает, Вас только лучшим одаряет, Пусть он вам счастье принесет, Плохое — старый заберет. Пусть жизнь сияет и лучится, Пусть суждено желаньям сбыться! Любви, финансовой свободы. И с наступающим вас годом!

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12 Пускай принесет наступающий год Удачу, везение, жизнь без забот. Пусть ждут впереди лишь счастливые дни, Ни горя, ни слез не доставят они. Пусть дом наполняют любовь, радость, смех, Сопутствует всем начинаньям успех!

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14 С наступающим Новым годом И веселья в дом ваш рекой, Пусть сбываются ваши желанья, В доме будет уют и покой. Пусть в году наступающем будет Много денег, удачи, любви. И проходят все мимо ненастья, И удача стоит на пути!

15 Весь год пусть будет денежным, А отношенье — бережным, А чувства — чтоб искрящими, Друзья — чтоб настоящими! Успеха — в наступающем, Удачи — всем желающим, Здоровья — всем хворающим! Итак, всех с наступающим!

16 Наступает Новый год! Пусть исполнит он желания, Море счастья принесёт, Доброты и понимания. Самых радостных чудес — На душе чтоб потеплело, И успехов — до небес, Чтобы сердце громче пело!

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18 В Новый год желаю всем Меньше жизненных проблем, Больше радостного смеха От побед и от успехов. Беды чтоб не одолели, А глаза огнем горели, Оправдались ожидания, Стали явью все желания.

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20 Наступает Новый год. Пусть он счастье принесет, А еще вагон удачи, Воз успеха даст на сдачу. Пусть одарит вас деньгами И пусть будет рядом с вами Море мира и добра, Благ, любви, удач, тепла.

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