Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн
Канада об обмене пленными: Мы разделяем радость украинцев
Канада об обмене пленными: Мы разделяем радость украинцев
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года
Самые стильные знаменитости 2019: Vogue подвел итоги уходящего года

C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки

Смотрите фото (14)
C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
19:55 Сегодня Телеграф

Готовясь поздравлять родных и близких с Новым 2020 годом, подбирайте короткие новогодние поздравления в SMS.

  • 1

    Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

  • 2

  • 3

    С Новым годом наступающим!

    Пусть он будет потрясающим:

    Щедрым, плодородным, искренним

    И финансами насыщенным.

     

    Пусть задуманное сбудется,

    Неприятное забудется,

    Счастье, радость приумножатся...

    Пусть удачно пазлы сложатся!

  • 4

  • 5

    Волшебный праздник — Новый год,

    Он постучится к нам вот-вот.

    Желаю пусть он счастье принесет,

    А старый год — плохое заберет.

     

    Пусть будет много смеха,

    Удачи и успеха,

    И пусть мечты сбываются,

    И мир вам улыбается!

  • 6

  • 7

    Новый год наступит вскоре.

    Пожелать хотим мы вам,

    Радости чтоб было море

    И удачи океан.

     

    Пусть все грусти и печали

    Остаются позади,

    Чтоб вы Новый год встречали

    В мире, счастье и любви!

  • 8

    Пускай наступающий Новый год будет полон чудесных событий, волшебных подарков и приятных сюрпризов! Желаю праздничного настроения, огромного счастья и стального здоровья! Пусть все заветные мечты сбудутся в эту сказочную ночь!

  • 9

  • 10

    Пусть год, что тихо наступает,

    Вас только лучшим одаряет,

    Пусть он вам счастье принесет,

    Плохое — старый заберет.

     

    Пусть жизнь сияет и лучится,

    Пусть суждено желаньям сбыться!

    Любви, финансовой свободы.

    И с наступающим вас годом!

  • 11

  • 12

    Пускай принесет наступающий год

    Удачу, везение, жизнь без забот.

    Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

    Ни горя, ни слез не доставят они.

    Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

    Сопутствует всем начинаньям успех!

  • 13

  • 14

    С наступающим Новым годом

    И веселья в дом ваш рекой,

    Пусть сбываются ваши желанья,

    В доме будет уют и покой.

     

    Пусть в году наступающем будет

    Много денег, удачи, любви.

    И проходят все мимо ненастья,

    И удача стоит на пути!

  • 15

    Весь год пусть будет денежным,

    А отношенье — бережным,

    А чувства — чтоб искрящими,

    Друзья — чтоб настоящими!

     

    Успеха — в наступающем,

    Удачи — всем желающим,

    Здоровья — всем хворающим!

    Итак, всех с наступающим!

  • 16

    Наступает Новый год!

    Пусть исполнит он желания,

    Море счастья принесёт,

    Доброты и понимания.

     

    Самых радостных чудес —

    На душе чтоб потеплело,

    И успехов — до небес,

    Чтобы сердце громче пело!

  • 17

  • 18

    В Новый год желаю всем

    Меньше жизненных проблем,

    Больше радостного смеха

    От побед и от успехов.

     

    Беды чтоб не одолели,

    А глаза огнем горели,

    Оправдались ожидания,

    Стали явью все желания.

  • 19

  • 20

    Наступает Новый год.

    Пусть он счастье принесет,

    А еще вагон удачи,

    Воз успеха даст на сдачу.

     

    Пусть одарит вас деньгами

    И пусть будет рядом с вами

    Море мира и добра,

    Благ, любви, удач, тепла.

  • 21

  • 22

    К нам приходит Новой год,

    Тихой доброй сказкой

    Пусть он в каждый дом войдет,

    Будет щедр и ласков.

     

    Пусть он радость и удачу

    Принесет для всех с собой

    И подарит всем нам счастье,

    Своей легкою рукой!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с новым годом, Прикольные поздравления, С Наступающим, Смешные открытки, 2020 год, Праздник Нового года, Поздравления в открытках, Стихи с Новым годом, поздравления в стихах с Новым годом, прикольные открытки, Новый год 2020, Год Белой Металлической Крысы, красивые открытки с Новым годом 2020, Открытки с Новым годом 2020, Поздравления с Новым 2020 годом, С новым годом 2020, Детские поздравления с Новым 2020 годом, Детские поздравления, С наступающим Новым годом, С наступающим 2020 годом, С наступающим 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Тяжелое решение: В РФ прокомментировали газовые переговоры
03 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
05 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
На грани жизни и смерти: Зака Эфрона экстренно госпитализировали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь