Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь все доделать: смешная подборка анекдотов про Новый год
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Чтобы вы зарядились новогодним настроением в этот зимний, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток.
К мандаринам у меня сложное отношение. Стоит только в конце декабря увидеть эти яркие фрукты, как сразу ощущаю фантомное похмелье.
Разговаривают две подруги:
— Чтобы выйти замуж, надо Новый Год встречать в белом.
— Но белый цвет полнит?
— Ты хочешь остаться стройной и незамужней или полной, но замужем?
Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр.
Но после просмотра новостей понимаешь, что всё-таки Серая Мерзкая Крыса.
— На Новый Год опять обещают снег.
— Эх, если бы еще и деньгами.
— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?
— Купил.
— А давай я угадаю, что это.
— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна любой приличной женщине…
— Шуба!!!
— Подушка…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.