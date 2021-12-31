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Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь все доделать: смешная подборка анекдотов про Новый год

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь все доделать: смешная подборка анекдотов про Новый год Новость обновлена 31 декабря 2021, 12:25

Веселые и смешные анекдоты про наступающий Новый год, которые непременно развеселят вас и поднимут новогоднее настроение.

Чтобы вы зарядились новогодним настроением в этот зимний, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток.

К мандаринам у меня сложное отношение. Стоит только в конце декабря увидеть эти яркие фрукты, как сразу ощущаю фантомное похмелье.

Разговаривают две подруги:

— Чтобы выйти замуж, надо Новый Год встречать в белом.

— Но белый цвет полнит?

— Ты хочешь остаться стройной и незамужней или полной, но замужем?

Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр.

Но после просмотра новостей понимаешь, что всё-таки Серая Мерзкая Крыса.

— На Новый Год опять обещают снег.

— Эх, если бы еще и деньгами.

— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?

— Купил.

— А давай я угадаю, что это.

— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна любой приличной женщине…

— Шуба!!!

— Подушка…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

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