Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю ночь все доделать: смешная подборка анекдотов про Новый год

— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?

— Купил.

— А давай я угадаю, что это.

— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна любой приличной женщине…

— Шуба!!!

— Подушка…