Зеленский смутил сеть своим внешним видом во время поздравления с Рождеством (видео)

Многие также обратили внимание на качество видеозаписи.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством в связи с чем записал видеообращение. Некоторые пользователи сети при этом указали, что праздники сказались на внешнем виде главы государства из-за чего тот поднабрал килограммов.

Оригинальное видео обнародовано пресс-службой Офиса президента.

"Я желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества", — сказал Зеленский.

Видео тут же разлетелось по украинским телеграм-каналам, где пользователи сети выразили свое мнение о видеозаписи, обратив внимание на внешность президента. Другие же выразили мнение, что президент записывал видео с использованием "зеленого экрана".

Напомним, в Украине ведутся дискуссии о том, когда же стоит праздновать Рождество. В ПЦУ говорят, что никакой "дележки" между христианами по этому поводу быть не должно и окончательный перенос празднования на 25 декабря произойдет, когда украинское общество будет к тому готово.

До тех же пор Украина останется одной из немногих стран мира, где Рождество отмечают и 25 декабря и 7 января.

Стоит отметить, что хоть традиционно Рождество 25 декабря называют "католическим", но в этот день его отмечают и многие православные приходы, к таковым например относятся Константинопольская, Элладская и Болгарская церкви.