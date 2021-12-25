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Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом

Багато хто також звернув увагу на якість відеозапису.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом у зв’язку із чим записав відеозвернення. Деякі користувачі мережі при цьому вказали, що свята позначилися на зовнішньому вигляді глави держави, через що той набрав кілограмів.

Оригінальне відео оприлюднено пресслужбою Офісу президента.

"Я бажаю всім міцного здоров’я, великого достатку та щасливого Різдва", — сказав Зеленський.

Відео тут же розлетілося українськими телеграм-каналами, де користувачі мережі висловили свою думку про відеозапис, звернувши увагу на зовнішність президента. Інші висловили думку, що президент записував відео з використанням "зеленого екрана".

Нагадаємо, в Україні точаться дискусії про те, коли ж варто святкувати Різдво. У ПЦУ кажуть, що жодної "ділки" між християнами з цього приводу не повинно бути й остаточне перенесення святкування на 25 грудня відбудеться, коли українське суспільство буде до того готове.

Доти ж Україна залишиться однією з небагатьох країн світу, де Різдво відзначають і 25 грудня і 7 січня.

Варто відзначити, що хоч традиційно Різдво 25 грудня називають "католицьким", але в цей день його відзначають і багато православних парафій, до яких, наприклад, відносяться Константинопольська, Елладська та Болгарська церкви.

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#Різдво #Володимир Зеленський
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