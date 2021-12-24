Свята наближаються: у чому відмінність католицького та православного Різдва (інфографіка)

Різниця у святкуванні Різдва полягає не лише у даті.

Рік наближається до закінчення, що для багатьох українців є підставою почати готуватися до одного з найважливіших періодів — новорічних свят. Першими святкувати почнуть римо-католики, деякі православні та протестанти, які відзначатимуть Різдво вже у суботу, 25 грудня.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив нагадати, чим відрізняється Різдво християн західного та східного обрядів в Україні.

Найочевидніша різниця полягає в даті свята. Як і зазначалося вище парафіяни РКЦ та протестантських церков святкують Різдво 25 грудня, а от парафіяни православних та греко-католицьких церков в Україні відзначатимуть його лише 7 січня.

25 грудня також святкують Різдво та парафіяни деяких православних церков, наприклад, Константинопольської, Елладської та Болгарської.

Варто зазначити, що для православних християн Різдво не є головним релігійним святом року, бо це місце для них займає Великдень.

Також є відмінності у традиційних стравах на столі. Так християни західного обряду готують у цей день індичку чи качку, а також різдвяний пудинг та облатку. У християн східного обряду цього дня на столі стоять 12 пісних страв, серед яких майже завжди можна знайти узвар, борщ, кутю та пампушки.

Різниця між Різдвом у християн

Як повідомлялося раніше, в Україні тривалий час точаться дискусії про те, чи варто переносити святкування Різдва на 25 грудня. У ПЦУ ж запевняють, що з цим переходом поспішати не варто, і точно ніхто не стане нікого змушувати відзначати свято у "незвичний" день.