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Українці можуть остаточно перейти на католицьке Різдво: у ПЦУ назвали терміни

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Про святкування Різдва за григоріанським календарем розповів Єпіфаній Новина оновлена 19 грудня 2021, 12:31
Про святкування Різдва за григоріанським календарем розповів Єпіфаній

На думку священнослужителя, цей процес складно розрахувати точно

Менш як тиждень залишилося до свята Різдва Христового за звичаями католицької церкви. Зазначимо, що чимало православних християн по всьому світу відзначають це світле свято саме 25 грудня, а не 7 січня, як звикла більшість українців.

Глава Православної церкви України Єпіфаній під час спілкування з журналістами "Радіо Свобода" розповів, коли наша країна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні.

За словами священнослужителя, такі зміни в Україні можуть відбутися протягом наступного десятиліття. Конкретний рік Єпіфаній називати не береться, уточнюючи, що це доволі складно прогнозований процес.

При цьому він наголошує, що жодного "розподілу" між українцями бути не повинно, і будь-який перехід на те чи інше святкування має відбуватися поступово.

"Це найбільше пов’язано з традиціями всередині", — зазначив священнослужитель.

Також, на думку Єпіфанія, цього року кількість негативних відгуків щодо католицького Різдва значно зменшилась. Голова ПЦУ припускає, що за попередні два роки комусь могло бути вигідно розганяти інформаційну хвилю, щоб дати українцям ще один привід для постійних суперечок.

Додамо, що поки що Єпіфаній переконаний — найближчим часом люди до храмів на святкування Різдва ходитимуть, як і раніше, 7 січня, а не у грудні.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята припадають на грудень. Також ми писали, як правильно харчуватися під час Різдвяного посту і коли він закінчується.

Теги:
#Свято #Різдво #Католицьке Різдво #Єпіфаній #ПЦУ
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