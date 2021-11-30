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Яку погоду чекати на Різдво 25 грудня: прогноз народного синоптика

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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25 грудня в Україні – святковий вихідний Новина оновлена 30 листопада 2021, 19:55
25 грудня в Україні – святковий вихідний

Наприкінці грудня і зокрема на католицьке Різдво морозів не очікується

В Україні 25 грудня, коли святкується Різдво Христове за Григоріанським календарем, є офіційним вихідним. Про те, на яку погоду можуть очікувати українці в цей суботній день, в коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач.

Так, за словами Деркача, остання декада грудня, на яку і припадає "католицьке" Різдво 25 грудня, відзначатиметься не зовсім зимовою погодою. Народний синоптик зазначає, що можливе зниження температури повітря вночі. Тоді як вдень переважно очікується, що стовпчики термометрів підіймуться вище 0 градусів.

Зазначимо, що народний синоптик Володимир Деркач з Волині займається спостереженнями за погодою і складає прогнози протягом останніх 17 років.

Нагадаємо, завдяки святкуванню Різдва Христового в грудні українці цього року матимуть тривалі вихідні. Як інформував "Телеграф", неробочими будуть три дні поспіль: 25 (субота), 26 (неділя) та 27 (понеділок) грудня.

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич озвучив нашому виданню прогноз погоди для України на грудень 2021 року. В перший зимовий місяць на нас чекає вища температура повітря, ніж було в попередні роки спостережень. Але будуть і дні, коли в Україні похолодає до 10-15 градусів морозу.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Різдво 25 грудня
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