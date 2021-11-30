Какую погоду ждать на Рождество 25 декабря: прогноз народного синоптика

В конце декабря и в частности на католическое Рождество морозов не ожидается

В Украине 25 декабря, когда празднуется Рождество по Григорианскому календарю, является официальным выходным. О том, какую погоду могут ожидать украинцы в этот субботний день, в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Так, по словам Деркача, последняя декада декабря, на которую и приходится "католическое" Рождество 25 декабря, будет отличаться не совсем зимней погодой. Народный синоптик отмечает, что возможно понижение температуры воздуха ночью. В то время как днем преимущественно ожидается, что столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.

Отметим, что народный синоптик Владимир Деркач из Волыни занимается наблюдениями за погодой и составляет прогнозы за последние 17 лет.

Напомним, благодаря празднованию Рождества Христова в декабре у украинцев в этом году будут длительные выходные. Как информировал "Телеграф", нерабочими будут три дня подряд: 25 (суббота), 26 (воскресенье) и 27 (понедельник) декабря.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич озвучил нашему изданию прогноз погоды для Украины на декабрь 2021 года. В первый зимний месяц нас ожидает более высокая температура воздуха, чем было в предыдущие годы наблюдений. Но будут и дни, когда в Украине похолодает до 10-15 градусов мороза.