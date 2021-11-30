Укр

Первый день зимы порадует украинцев снегом, но не всех (карта)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Котик радуется первому снегу Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:21
Котик радуется первому снегу

Первый день зимы в Украине обрадует жителей снеговыми осадками

В среду, 1 декабря, в подавляющем большинстве украинских регионов ожидается мокрый снег и уменьшение показателей температурных столбиков.

Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила главный синоптик страны Наталья Диденко.

По ее словам, уже завтра температура воздуха упадет ниже нуля, но сильного мороза не будет, так что снег будет падать в основном мокрый.

Так, показатели столбиков в большинстве областей будут показывать от 0 до -4 градусов мороза ночью и от -1 до +4 градусов тепла днем. На юге будет немного теплее – от +3 до +8 градусов.

Водителей Диденко призывает быть внимательными за рулем, ведь на дорогах ожидается сильный гололед.

В столице в среду тоже будет снежить. Дороги к вечеру превратятся в "кашу", но осадки до темноты должны прекратиться. Ветер будет западный, с порывами. Ночью — 0…-2 градуса, днем температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Карта погодных условий
Карта погодных условий

Напоследок синоптик отметила, что несмотря на "плюсовую" температуру, уже на предстоящие выходные ожидаются морозы до -7 градусов.

Напомним, как " Телеграф " пообщался с синоптиком Игорем Кибальчичем, который сообщил, что самая теплая погода в декабре ожидается на востоке Украины, там она будет редко опускаться ниже -2 градусов. Также без морозов новогодние праздники будут отмечать и южане. А вот на западе в предверии Нового года граждан ожидает мороз со снегом.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Синоптик #Наталка Діденко
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