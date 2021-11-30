Перший день зими порадує українців снігом, але не всіх (мапа)

Перший день зими в Україні порадує жителів сніговими опадами

У середу, 1 грудня, у переважній більшості українських регіонів очікується мокрий сніг та зменшення показників температурних стовпчиків.

Про це у вівторок, 30 листопада, повідомила головна синоптикиня країни Наталка Діденко.

За її словами, вже завтра температура повітря впаде нижче нуля, але сильного морозу не буде, тож сніг падатиме в переважній більшості мокрий.

Так, показники стовпчиків у більшості областей показуватимуть від 0 до -4 градусів морозу вночі та від -1 до + 4 градусів тепла удень. На півдні буде трохи тепліше — від +3 до +8 градусів.

Водіїв Діденко закликає бути уважними за кермом, адже на дорогах очікується сильна ожеледиця.

У столиці в середу також сніжитиме. Дороги до вечора перетворяться в "кашу", але опади до темноти мають припинитися. Вітер буде західним, із поривами. Уночі — 0…-2 градуси, удень температура повітря прогріється до +2 градусів.

Карта погодних умов

Наостанок синоптикиня відзначила, що незважаючи на "плюсову" температуру, вже на прийдешні вихідні очікуються морози до -7 градусів.

Нагадаємо, як "Телеграф" поспілкувався з синоптиком Ігорем Кібальчичем, який повідомив, що найтепліша погода в грудні очікується на сході України, там вона рідко опускатиметься нижче -2 градусів. Також без морозів новорічні свята відзначатимуть й жителі півдня. А ось на заході на громадян очікує мороз зі снігом.