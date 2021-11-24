Как будут отдыхать украинцы в декабре 2021 года и когда дополнительный выходной

Декабрь принесет украинцам множество приятных праздников.

За окном уже лежит первый снег, а это значит, что совсем скоро наступит зима, придут новогодние праздники и мы будем наряжать новогоднюю елку, и готовиться к приходу Нового года. А пока настраиваемся на работу и… работаем.

Первый месяц зимы, как и ноябрь, порадует украинцев большим количеством праздников — и Андреевские вечерницы, и День Святого Николая, и католическое Рождество. Но не все они принесут с собой дополнительный выходной.

Немного дополнительного отдыха украинцы получат в конце месяца, благодаря Католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, что значит, что мы будем отдыхать 3 дня подряд — с 25-го по 27-е декабря включительно.

Всего в первый зимний месяц будет 9 официальных выходных, включая дополнительный, и 22 рабочих дней.

Выходной переносится на понедельник 27 декабря

Ранее "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать на рождественские праздники.