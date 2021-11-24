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Как будут отдыхать украинцы в декабре 2021 года и когда дополнительный выходной

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выходные в декабре 2021 Новость обновлена 24 ноября 2021, 10:39
Выходные в декабре 2021

Декабрь принесет украинцам множество приятных праздников.

За окном уже лежит первый снег, а это значит, что совсем скоро наступит зима, придут новогодние праздники и мы будем наряжать новогоднюю елку, и готовиться к приходу Нового года. А пока настраиваемся на работу и… работаем. 

Первый месяц зимы, как и ноябрь, порадует украинцев большим количеством праздников — и Андреевские вечерницы, и День Святого Николая, и католическое Рождество. Но не все они принесут с собой дополнительный выходной. 

Немного дополнительного отдыха украинцы получат в конце месяца, благодаря Католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, что значит, что мы будем отдыхать 3 дня подряд — с 25-го по 27-е декабря включительно. 

Всего в первый зимний месяц будет 9 официальных выходных, включая дополнительный, и 22 рабочих дней.

Выходной переносится на понедельник 27 декабря
Выходной переносится на понедельник 27 декабря

Ранее "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать на рождественские праздники.

Теги:
#Праздники #Выходные #Декабрь #Выходные дни #Зимние праздники
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