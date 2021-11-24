Як відпочиватимуть українці у грудні 2021 року та коли додатковий вихідний

Грудень принесе українцям багато приємних свят.

За вікном вже лежить перший сніг, а це означає, що незабаром настане зима, прийдуть новорічні свята і ми прикрашатимемо новорічну ялинку, і готуватимемося до приходу Нового року. А поки що налаштовуємось на роботу і… працюємо.

Перший місяць зими, як і листопад, порадує українців великою кількістю свят — і Андріївські вечорниці, і День Святого Миколая, і католицьке Різдво. Але не всі вони принесуть із собою додатковий вихідний.

Трохи додаткового відпочинку українці отримають наприкінці місяця завдяки Католицькому Різдву, яке відзначається 25 грудня. Оскільки свято випадає на суботу, вихідний переноситься на понеділок, що означає, що ми відпочиватимемо 3 дні поспіль — з 25 по 27 грудня включно.

Загалом у перший зимовий місяць буде 9 офіційних вихідних, включаючи додатковий, та 22 робочих днів.

Вихідний переноситься на понеділок 27 грудня

Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні свята.