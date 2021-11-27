Різдвяний пост 2021: що можна їсти, календар харчування по днях (інфографіка)

"Телеграф" зібрав для вас календар харчування у Різдвяний піст у зручну інфографіку.

Різдвяний піст — це один із чотирьох довгих постів у православних християн, який триває 40 днів. Різдвяний піст — перший зимовий піст, який готує вірян до одного з найважливіших свят року — Різдва Христового.

Як пише православний журнал "Фома", різдвяний піст вважається нестрогим. У багато днів посту дозволено їсти рибу, а його головний сенс полягає не у відмові від їжі, а в тому, щоб через молитву підготувати свою душу до зустрічі одного з найбільших церковних свят.

Різдвяний пост 2021: дата початку та закінчення

Дата різдвяного посту завжди незмінна: він починається 28 листопада і в 2021 році випадає на недільний день. Різдвяний піст завершується у Різдвяну ніч. Датою закінчення посту вважається день, коли звершується Літургія, а саме вночі або вранці 7 січня 2022 року.

Що можна їсти в Різдвяний піст 2021

У Різдвяний піст можна їсти овочі та фрукти, крупи, гриби, рибу та морепродукти. При виборі їжі у період необхідно керуватися календарем харчування Різдвяного посту днями. Згідно з ним, в одні дні дозволяється їсти рибу, в інші — рослинну варену їжу без олії, а в деякі дні необхідно навіть дотримуватися сухої їжі.

Що не можна їсти в Різдвяний піст 2021

У різдвяний піст не можна вживати м’ясо, молочні продукти і яйця. При цьому миряни (не ченці) можуть дозволити собі послаблення в їжі і, наприклад, вживати в їжу рибу практично всі дні, крім середи і п’ятниці до 19 грудня — Миколиного дня.

Календар Різдвяного посту 2021

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на 2022 рік.