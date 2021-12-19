Украинцы могут окончательно перейти на католическое Рождество: в ПЦУ назвали сроки

По мнению священнослужителя, этот процесс сложно рассчитать точно

Меньше недели осталось до праздника Рождества Христового согласно обычаям католической церкви. Отметим, что многие православные христиане по всему миру отмечают этот светлый праздник именно 25 декабря, а не 7 января, как привыкло большинство украинцев.

Глава Православной церкви Украины Епифаний во время общения с журналистами "Радио Свобода" рассказал, когда наша страна может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре.

По словам священнослужителя, такие изменения в Украине могут произойти в течении следующего десятилетия. Конкретный год Епифаний называть не берется, уточня, что это весьма сложно прогнозируемые процесс.

При этом он подчеркивает, что никакой "дележки" между украинцами быть не должно, и любой переход на то или иное празднование обязан проходить постепенно.

"Это больше всего связано с традциями внутри", — отметил священнослужитель.

Также, по мнению Епифания, в нынешнем году количество негативных отзывов насчет католического Рождества значительно уменьшилось. Глава ПЦУ предполагает, что в предыдущие два года кому-то могло быть выгодно разгонять информационную волну, чтобы дать украинцам еще один повод для постоянных споров.

Добавим, что пока Епифаний уверен — в ближайшее время люди в храмы на празднование Рождества будут ходить по-прежнему 7 января, а не в декабре.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал, какие важные церковные праздники приходятся на декабрь. Также мы писали, как правильно питаться в Рождественский пост и когда он заканчивается.