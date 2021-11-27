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Рождественский пост 2021: что можно есть, календарь питания по дням (инфографика)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Рождественский пост начинается 28 ноября
Рождественский пост начинается 28 ноября

"Телеграф" собрал для вас календарь питания в Рождественский пост в удобную инфографику.

Рождественский пост — это один из четырех долгих постов у православных христиан, который длится 40 дней. Рождественский пост — первый зимний пост, который готовит верующих к одному из самых важных праздников в году — Рождеству Христову.

Как пишет православный журнал "Фома", рождественский пост считается нестрогим. Во многие дни поста разрешено есть рыбы, а его главный смысл заключается не в отказе от пищи, а в том, чтобы через молитву подготовить свою душу к встрече одного из величайших церковных праздников.

Рождественский пост 2021: дата начала и окончания

Дата рождественского поста всегда неизменна: он начинается 28-го ноября и в 2021-м году выпадает на воскресный день. Рождественский пост завершается в Рождественскую ночь. Датой окончания поста считается день, когда совершается Литургия, а именно — ночью или утром 7 января 2022 года.

Что можно есть в Рождественский пост 2021

В Рождественский пост можно есть овощи и фрукты, крупы, грибы, рыбу и морепродукты. При выборе пищи в этот период необходимо руководствоваться календарем питания Рождественского поста по дням. Согласно ему, в одни дни разрешается есть рыбу, в другие – растительную вареную пищу без масла, а в некоторые дни необходимо даже придерживаться сухоядения.

Что нельзя есть в Рождественский пост 2021

В рождественский пост нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. При этом миряне (не монахи) могут позволить себе послабления в еде и, к примеру употреблять в пищу рыбу практически во все дни, кроме среды и пятницы до 19 декабря — Николина дня.

Календарь Рождественского поста 2021

Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на 2022 год.

Теги:
#Рождество #Пост #Рождественский пост
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