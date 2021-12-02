День Николая Чудотворца и Рождество Христово у католиков: церковный календарь на декабрь
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В декабре будет много праздников, которые очень важны для верующих людей
В декабре, как и в любой другой месяц, отмечается множество православных церковных праздников. В последнем месяце года все дни будут постными, потому что у христиан продолжается Рождественский пост. Он начался 28 ноября и завершится только 6 января. Также в декабре начинается традиционный цикл народных зимних праздников.
Согласно церковному календарю, один из самых важных праздников отмечается 4 декабря — поступление в храм Пресвятой Богородицы.
7 декабря — день памяти великомученика Меркурия и великомученицы Екатерины.
10 декабря — день иконы Божией Матери, которая называется "Знамение".
13 декабря — день апостола Андрея Первозванного.
17 декабря — день преподобного Иоанна Дамаскина, а также великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
18 декабря — день преподобного Саввы Освященного.
19 декабря отмечается день Святителя Николая Чудотворца.
22 декабря — день зачатия Пресвятой Богородицы.
25 декабря христиане западного обряда празднуют день рождения Спасителя, в то время, как православные и греко-католики отмечают Рождество Христово 7 января.
Церковный календарь на декабрь-2021: важные даты
Государственных выходных в декабре немного. Напомним, что 25 декабря празднуют Рождество Христово, которое выпадает на субботу. Поэтому украинцев в первый зимний месяц ждут три выходных подряд — 25, 26 и 27 декабря.
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