Календарь выходных в декабре 2021 года: как будут отдыхать украинцы в первый месяц зимы

Первый месяц зимы порадует украинцев дополнительным выходным.

На календаре декабрь, а это значит, что наступила зима. Не смотрите на то, что за окном все еще осенняя погода, золотая пора ушла, уступив место самой холодной в году.

Если ноябрь дополнительными выходными украинцев не радовал, то декабрь немного скрасит это положение, ведь Католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря, несет с собой дополнительный выходной. Так как Рождество припадает на субботу, то в понедельник 27 декабря на работу можно будет еще не идти.

Немного разбавит хмурую погоду и несколько праздников до Рождества — Андреевские вечерницы (13 декабря) и День Святого Николая (19 декабря). Но увы, дополнительных выходных они не подарят.

Ну и конечно же в конце декабря нас ожидает один из самых любимых праздников — Новый год. 31 декабря мы попрощаемся с 2021 годом и весело встретим 2022-й.

Итого, в первый месяц зимы украинцы будут работать 22 дня и 9 дней, включая дополнительный, будут отдыхать.

Дополнительный выходной выпадает на понедельник 27 декабря

Ранее "Телеграф" писал, как украинцы будут отдыхать на рождественские праздники.