День Миколи Чудотворця та Різдво Христове у католиків: церковний календар на грудень

У грудні буде багато свят, які є дуже важливими для віруючих людей

У грудні, як і будь-якого іншого місяця, відзначається безліч православних церковних свят. В останньому місяці всі дні будуть пісними, тому що у християн триває Різдвяний піст. Він розпочався 28 листопада і завершиться лише 6 січня. Також у грудні розпочинається традиційний цикл народних зимових свят.

Згідно з церковним календарем, одне з найважливіших свят відзначається 4 грудня — вступ до храму Пресвятої Богородиці.

7 грудня - день пам’яті великомученика Меркурія та великомучениці Катерини.

10 грудня - день ікони Божої Матері, яка називається "Знамення".

13 грудня - день апостола Андрія Первозванного.

17 грудня - день преподобного Іоанна Дамаскіна, а також великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.

18 грудня - день преподобного Сави Освяченого.

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19 грудня відзначається день Святителя Миколи Чудотворця.

22 грудня - день зачаття Пресвятої Богородиці.

25 грудня християни західного обряду святкують день народження Спасителя, тоді як православні та греко-католики відзначають Різдво Христове 7 січня.

Церковний календар на грудень-2021: важливі дати

Церковні свята у грудні 2021 року

Державних вихідних у грудні небагато. Нагадаємо, що 25 грудня святкують Різдво Христове, яке випадає на суботу. Тому на українців першого зимового місяця чекають три вихідні поспіль — 25, 26 та 27 грудня.