Рус

Календар вихідних у грудні 2021 року: як відпочиватимуть українці в перший місяць зими

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Вихідні у грудні 2021
Вихідні у грудні 2021

Перший місяць зими порадує українців додатковими вихідними.

На календарі – грудень, а це означає, що настала зима. Не дивіться на те, що за вікном все ще осіння погода, золота пора пішла, поступившись місцем найхолоднішої в році.

Якщо листопад додатковими вихідними українців не радував, то грудень трохи скрасить це становище, адже Католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня, несе додатковий вихідний. Оскільки Різдво припадає на суботу, то у понеділок 27 грудня на роботу можна буде ще не йти.

Трохи розбавить похмуру погоду та кілька свят до Різдва – Андріївські вечорниці (13 грудня) та День Святого Миколая (19 грудня). Але, на жаль, додаткових вихідних вони не подарують.

Ну і звичайно ж наприкінці грудня на нас чекає одне з найулюбленіших свят — Новий рік. 31 грудня ми попрощаємось із 2021 роком і весело зустрінемо 2022-й.

У перший місяць зими українці працюватимуть 22 дні та 9 днів, включаючи додатковий, відпочиватимуть.

Додатковий вихідний припадає на понеділок 27 грудня
Додатковий вихідний припадає на понеділок 27 грудня

Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні свята.

Теги:
#Вихідні #Грудень #Вихідні в грудні
Кількість госпіталізацій зросла, у порівнянні з попереднім днем
Україна
Запоріжжя вибилося в лідери смертності: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 1 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кількість госпіталізацій зросла, у порівнянні з попереднім днем
Запоріжжя вибилося в лідери смертності: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 1 грудня
Дата публікації
Категорія
Постер програми "Українська правда"
Шукали заміну Зеленському? Ахметов перебував у Вільнюсі одночасно з Гордоном, Аваковим, Комаровським та Шустером - розслідування
Дата публікації
Категорія
Якими цінами на газ для населення закінчиться рік
Ціни на газ з 1 грудня: скільки заплатимо в останньому місяці року
Дата публікації
Категорія
Грудень в Україні очікується досить теплим
Зустрічаємо зиму: народний синоптик розповів, якою буде погода в грудні
Дата публікації
Категорія
Кешбек досі вважався однією з головних фішок Монобанку
З 1 грудня Монобанк знижує розмір кешбеку на 25%: що сталося