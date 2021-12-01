Календар вихідних у грудні 2021 року: як відпочиватимуть українці в перший місяць зими

Перший місяць зими порадує українців додатковими вихідними.

На календарі – грудень, а це означає, що настала зима. Не дивіться на те, що за вікном все ще осіння погода, золота пора пішла, поступившись місцем найхолоднішої в році.

Якщо листопад додатковими вихідними українців не радував, то грудень трохи скрасить це становище, адже Католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня, несе додатковий вихідний. Оскільки Різдво припадає на суботу, то у понеділок 27 грудня на роботу можна буде ще не йти.

Трохи розбавить похмуру погоду та кілька свят до Різдва – Андріївські вечорниці (13 грудня) та День Святого Миколая (19 грудня). Але, на жаль, додаткових вихідних вони не подарують.

Ну і звичайно ж наприкінці грудня на нас чекає одне з найулюбленіших свят — Новий рік. 31 грудня ми попрощаємось із 2021 роком і весело зустрінемо 2022-й.

У перший місяць зими українці працюватимуть 22 дні та 9 днів, включаючи додатковий, відпочиватимуть.

Додатковий вихідний припадає на понеділок 27 грудня

Раніше "Телеграф" писав, як українці відпочиватимуть на різдвяні свята.