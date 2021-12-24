Праздники близятся: в чем отличие католического и православного Рождества (инфографика)

Разница в праздновании Рождества заключается не только в дате.

Год подходит к окончанию, что для многих украинцев является поводом начать готовиться к одному из самых важных периодов — новогодним праздникам. Первыми праздновать начнут римо-католики, некоторые православные и протестанты, которые будут отмечать Рождество уже в субботу, 25 декабря.

В связи с этим "Телеграф" решил напомнить, чем отличается Рождество у христиан западного и восточного обрядов в Украине.

Самое очевидное различие заключается в дате праздника. Как и отмечалось выше прихожане РКЦ и протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря, а вот прихожане православных и греко-католической церквей в Украине будут отмечать его лишь 7 января.

25 декабря также празднуют Рождество и прихожане некоторых православных церквей, например Константинопольской, Элладской и Болгарской.

Стоит отметить, что для православных христиан Рождество не является главным религиозным праздником года, потому что это место для них занимает Пасха.

Также есть различия и в традиционных блюдах на столе. Так христиане западного обряда готовят в этот день индейку или утку, а также рождественский пудинг и облатку. У христиан восточного обряда в этот день на столе стоят 12 постных блюд, среди которых почти всегда можно найти узвар, борщ, кутью и пампушки.

Различия между Рождеством у христиан

Как сообщалось ранее, в Украине длительное время ведутся дискуссии о том, стоит ли переносить празднование Рождества на 25 декабря. В ПЦУ же заверяют, что с этим переходом торопиться не стоит и точно никто не станет никого заставлять отмечать праздник в "непривычный" день.