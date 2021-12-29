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Приметы на Новый 2022 год: что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новогодние приметы — одна из составляющих любимого всеми праздника.
Новогодние приметы — одна из составляющих любимого всеми праздника.

Чтобы Новый год прошел успешно, важно соблюдать некоторые правила.

Новый год на носу, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр сменит на посту Белого Металлического Быка. Астрологи отмечают, что 2022-й год — это год перемен, так как символ будущего года — активное и решительное животное. Однако не все так просто: в новогоднюю ночь важно исполнить некоторые приметы, чтобы задобрить Тигра.

Мы уже рассказывали, что не стоит дарить на Новый год-2022 своим близким, чтобы не навлечь на них беды и неудачи в будущем году, а теперь рассказываем, что не нужно делать в новогоднюю ночь, чтобы не злить нового покровителя года.

Что нельзя делать в Новый год

  • Нельзя ссориться, сквернословить и спорить с другими.
  • Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после захода Солнца.
  • Запрещено 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев, ведь это может привлечь супружескую неверность.
  • Не нужно стричься за несколько часов до Нового года.
  • Нельзя встречать праздник в одиночестве.
Не стоит ставить на стол рыбные блюда.
Не стоит ставить на стол рыбные блюда.
  • Нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги.
  • В новогоднюю ночь нельзя плакать — это привлечет болезни.

Помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов. Это поможет задобрить нового хозяина года и привлечет в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь.

Что нужно сделать в Новый год

  • Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.
  • Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.
  • Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.
  • 31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.
  • Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.
Обязательно загадайте желание под бой курантов.
Обязательно загадайте желание под бой курантов.

Стоит также напомнить, что новогодняя ночь — это ночь чудес. Многие верят, что загаданные желания в этот период сбываются, а проведенные ритуалы на деньги, любовь и успех будут услышаны и исполнены. "Телеграф" рассказывает о самых популярных приметах и ритуалах на Новый год.

Приметы на деньги

Повесьте на новогоднюю елку деньги.
Повесьте на новогоднюю елку деньги.
  • Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.
  • Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.
  • За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.
  • Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.

Любовные приметы

Повешенное на елку украшение в виде сердца, принесет в вашу жизнь любовь.
Повешенное на елку украшение в виде сердца, принесет в вашу жизнь любовь.
  • Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.
  • 7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.
  • Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.

Приметы на беременность

  • Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.
  • Чтобы забеременеть в 2022-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.
  • Критические дни начавшиеся 31 числа, прогнозируют пополнение в новом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких правил необходимо придерживаться, чтобы сильно не прибавить в весе на новогодние праздники.

Теги:
#Новый год #Приметы #Ритуалы #Приметы для женщин #Ритуалы на удачу #Денежные ритуалы #Денежные приметы
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