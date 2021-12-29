Приметы на Новый 2022 год: что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь
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Чтобы Новый год прошел успешно, важно соблюдать некоторые правила.
Новый год на носу, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр сменит на посту Белого Металлического Быка. Астрологи отмечают, что 2022-й год — это год перемен, так как символ будущего года — активное и решительное животное. Однако не все так просто: в новогоднюю ночь важно исполнить некоторые приметы, чтобы задобрить Тигра.
Мы уже рассказывали, что не стоит дарить на Новый год-2022 своим близким, чтобы не навлечь на них беды и неудачи в будущем году, а теперь рассказываем, что не нужно делать в новогоднюю ночь, чтобы не злить нового покровителя года.
Что нельзя делать в Новый год
- Нельзя ссориться, сквернословить и спорить с другими.
- Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после захода Солнца.
- Запрещено 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев, ведь это может привлечь супружескую неверность.
- Не нужно стричься за несколько часов до Нового года.
- Нельзя встречать праздник в одиночестве.
- Нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги.
- В новогоднюю ночь нельзя плакать — это привлечет болезни.
Помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов. Это поможет задобрить нового хозяина года и привлечет в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь.
Что нужно сделать в Новый год
- Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.
- Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.
- Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.
- 31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.
- Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.
Стоит также напомнить, что новогодняя ночь — это ночь чудес. Многие верят, что загаданные желания в этот период сбываются, а проведенные ритуалы на деньги, любовь и успех будут услышаны и исполнены. "Телеграф" рассказывает о самых популярных приметах и ритуалах на Новый год.
Приметы на деньги
- Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.
- Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.
- За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.
- Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.
Любовные приметы
- Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.
- 7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.
- Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.
Приметы на беременность
- Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.
- Чтобы забеременеть в 2022-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.
- Критические дни начавшиеся 31 числа, прогнозируют пополнение в новом году.
Ранее "Телеграф" сообщал, каких правил необходимо придерживаться, чтобы сильно не прибавить в весе на новогодние праздники.
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