Приметы на Новый 2022 год: что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь

Чтобы Новый год прошел успешно, важно соблюдать некоторые правила.

Новый год на носу, а это значит что совсем скоро Черный Водяной Тигр сменит на посту Белого Металлического Быка. Астрологи отмечают, что 2022-й год — это год перемен, так как символ будущего года — активное и решительное животное. Однако не все так просто: в новогоднюю ночь важно исполнить некоторые приметы, чтобы задобрить Тигра.

Мы уже рассказывали, что не стоит дарить на Новый год-2022 своим близким, чтобы не навлечь на них беды и неудачи в будущем году, а теперь рассказываем, что не нужно делать в новогоднюю ночь, чтобы не злить нового покровителя года.

Что нельзя делать в Новый год

Нельзя ссориться, сквернословить и спорить с другими.

Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после захода Солнца.

Запрещено 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев, ведь это может привлечь супружескую неверность.

Не нужно стричься за несколько часов до Нового года.

Нельзя встречать праздник в одиночестве.

Не стоит ставить на стол рыбные блюда.

Нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги.

В новогоднюю ночь нельзя плакать — это привлечет болезни.

Помимо запретов существует и ряд обязательных дел и ритуалов. Это поможет задобрить нового хозяина года и привлечет в ваш дом успех, удачу, прибыль и любовь.

Что нужно сделать в Новый год

Уберите в квартире до 31 января. Главное сделать это до захода Солнца.

Перед Новым годом нужно вернуть все долги и одолженные вещи.

Обязательно простите все обиды и помиритесь с людьми, с которыми вы поссорились.

31 декабря необходимо подвести итоги уходящего года.

Поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой.

Обязательно загадайте желание под бой курантов.

Стоит также напомнить, что новогодняя ночь — это ночь чудес. Многие верят, что загаданные желания в этот период сбываются, а проведенные ритуалы на деньги, любовь и успех будут услышаны и исполнены. "Телеграф" рассказывает о самых популярных приметах и ритуалах на Новый год.

Приметы на деньги

Повесьте на новогоднюю елку деньги.

Положите по монетке под тарелку каждого гостя — это привлечет финансовый успех.

Во время боя курантов возьмите купюру с крупным номиналом и сожмите ее в руке, чтобы зарядить ее на весь год. После положите ее в кошелек и носите как талисман.

За новогодним столом обязательно должен сидеть мужчина.

Не выбрасывайте остатки еды со стола — их лучше отдать животным.

Любовные приметы

Повешенное на елку украшение в виде сердца, принесет в вашу жизнь любовь.

Чтобы семья была крепкой, возлюбленным нужно держаться за руки во время боя курантов.

7 зажженных зеленых свечей обеспечат семье благополучие и достаток в новом году.

Чтобы забыть бывшего возлюбленного, нужно сжечь календарь прошлого года. Это поможет забыть все плохое.

Приметы на беременность

Чтобы забеременеть в новом году, нужно повесить на елку несколько погремушек или детских игрушек.

Чтобы забеременеть в 2022-м году, девушка должна что-нибудь съесть из рук беременной.

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