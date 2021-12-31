З прийдешнім Новим 2022 роком: найкращі СМС-вітання та листівки

Привітайте своїх близьких із настанням Нового Року 2022!

Ось і добіг кінця 2021-й рік і залишився лише один день до початку Нового 2022-го року, який пройде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. "Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Новим 2022 роком! Ми дякуємо вам за те, що були з нами цього року. Також ми зібрали для вас красиві привітання, картинки та листівки зі святом, які ви зможете надіслати своїм близьким та друзям.

Привітання з Новим роком 2022:

Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, чарівнішого свята — Нового року! Нехай цей рік стане чергою щасливих і радісних днів, наповнених любов’ю, добром та вірою у краще!

Нехай у Новому Році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрії збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. Нехай 2022-й дарує тільки найкраще!

Новий рік вже мчить до нас,

Щоб щастило повсякчас,

Як зірок було на небі,

Усього, що всім нам треба!

Щастя, грошей вам, достатку!

Хай ялинка сяє в хатці,

Будуть в домі хліб та сало,

Щоб весь рік не сумували!

Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір осяюють феєрверки успіху, а доля регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!

Нехай прийдешній Новий рік буде сповнений чудових подій, чарівних подарунків та приємних сюрпризів! Бажаю святкового настрою, величезного щастя та сталевого здоров’я! Нехай усі заповітні мрії збудуться цієї казкової ночі!

Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні! Неприємності тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів здійсниться, а Дід Мороз, навіть зимуючи на Північному полюсі, виконує бажання всі 365 днів! З наступаючим!

З Новим 2022 Роком!

Позитиву та везіння,

Радості переплетіння,

Сонячних та гарних днів,

Щоб усе в житті зумів!

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

З Новим роком всіх вітаю,

Всього доброго бажаю!

З вами, щоб дива ставались,

Добрі люди зустрічались.

Щастя, щоб був повен дім,

Сміх дзвінкий лунав у нім.

Щоб здоровими були

Та фінанси все росли.

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдається,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня, щоб були ви здорові!.

Також "Телеграф" підготував і добірку гарних привітань з Новим роком 2022 року у віршах українською мовою, які обов’язково порадують ваших близьких рідних людей та друзів.