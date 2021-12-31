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Не підбиваю підсумки року, тому що планую в останню ніч все доробити: кумедна добірка анекдотів про Новий рік

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не підбиваю підсумки року, тому що планую в останню ніч все доробити: кумедна добірка анекдотів про Новий рік Новина оновлена 31 грудня 2021, 12:25

Веселі і смішні анекдоти про Новий рік, що настав, які неодмінно розвеселять вас і піднімуть новорічний настрій.

Щоб ви зарядилися новорічним настроєм цього зимового, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів.

До мандарин у мене складне ставлення. Варто лише наприкінці грудня побачити ці яскраві фрукти, як одразу відчуваю фантомне похмілля.

Розмовляють дві подруги:

— Щоб одружитися, треба Новий Рік зустрічати в білому.

— Але ж білий колір повнить?

— Ти хочеш залишитися стрункою і незаміжньою чи повною, але заміжня?

Згідно з китайським календарем, символом 2022 стане Чорний Водяний Тигр.

Але після перегляду новин розумієш, що все-таки Сірий Пацюк.

- На Новий Рік знову обіцяють сніг.

— Ех, якби ще й грошима.

- Дорогий, ти мені подарунок купив на Новий рік?

- Купив.

— А я вгадаю, що це.

- Давай. Ну, це дуже корисна річ… Недешева… Дуже потрібна і дуже приємна… Така м’яка… Вона потрібна будь-якій пристойній жінці…

- Шуба!

- Подушка ...

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

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