Не підбиваю підсумки року, тому що планую в останню ніч все доробити: кумедна добірка анекдотів про Новий рік

- Дорогий, ти мені подарунок купив на Новий рік?

- Купив.

— А я вгадаю, що це.

- Давай. Ну, це дуже корисна річ… Недешева… Дуже потрібна і дуже приємна… Така м’яка… Вона потрібна будь-якій пристойній жінці…

- Шуба!

- Подушка ...