Не підбиваю підсумки року, тому що планую в останню ніч все доробити: кумедна добірка анекдотів про Новий рік
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Щоб ви зарядилися новорічним настроєм цього зимового, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів.
До мандарин у мене складне ставлення. Варто лише наприкінці грудня побачити ці яскраві фрукти, як одразу відчуваю фантомне похмілля.
Розмовляють дві подруги:
— Щоб одружитися, треба Новий Рік зустрічати в білому.
— Але ж білий колір повнить?
— Ти хочеш залишитися стрункою і незаміжньою чи повною, але заміжня?
Згідно з китайським календарем, символом 2022 стане Чорний Водяний Тигр.
Але після перегляду новин розумієш, що все-таки Сірий Пацюк.
- На Новий Рік знову обіцяють сніг.
— Ех, якби ще й грошима.
- Дорогий, ти мені подарунок купив на Новий рік?
- Купив.
— А я вгадаю, що це.
- Давай. Ну, це дуже корисна річ… Недешева… Дуже потрібна і дуже приємна… Така м’яка… Вона потрібна будь-якій пристойній жінці…
- Шуба!
- Подушка ...
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.