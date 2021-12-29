Прикмети на Новий 2022 рік: що категорично не можна робити у новорічну ніч
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Щоб Новий рік пройшов успішно, важливо дотримуватися деяких правил.
Новий рік на носі, а це означає, що зовсім скоро Чорний Водяний Тигр змінить на посаді Білого Металевого Бика. Астрологи відзначають, що 2022 рік — це рік змін, оскільки символ майбутнього року — активна та рішуча тварина. Проте не все так просто: новорічної ночі важливо виконати деякі прикмети, щоб задобрити Тигра.
Ми вже розповідали, що не варто дарувати на Новий рік-2022 своїм близьким, щоб не викликати на них біди і невдачі в наступному році, а тепер розповідаємо, що не треба робити в новорічну ніч, щоб не злити нового покровителя року.
Що не можна робити у Новий рік
- Не можна сваритися, лихословити і сперечатися з іншими.
- Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.
- Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може залучити подружню невірність.
- Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.
- Не можна зустрічати свято на самоті.
- Не можна позичати або позичати комусь гроші.
- У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.
Крім заборон існує і ряд обов’язкових справ та ритуалів. Це допоможе задобрити нового господаря року і приверне у ваш будинок успіх, удачу, прибуток та кохання.
Що потрібно зробити у Новий рік
- Приберіть у квартирі до 31 січня. Головне зробити це до заходу Сонця.
- Перед Новим роком треба повернути всі борги та позичені речі.
- Обов’язково пробачте всі образи і помиритеся з людьми, з якими посварилися.
- 31 грудня необхідно підбити підсумки року, що минає.
- Поцілуйте кохану людину під бій курантів, щоб сім’я була щасливою.
Новорічна ніч — це ніч чудес. Багато хто вірить, що загадані бажання в цей період здійснюються, а проведені ритуали на гроші, любов і успіх будуть почуті та виконані. "Телеграф" розповідає про найпопулярніші прикмети та ритуали на Новий рік.
Прикмети на гроші
- Покладіть монетку під тарілку кожного гостя — це приверне фінансовий успіх.
- Під час бою курантів візьміть купюру з великим номіналом і стисніть у руці, щоб зарядити її на весь рік. Після цього покладіть її в гаманець і носіть як талісман.
- За новорічним столом обов’язково має сидіти чоловік.
- Не викидайте залишки їжі зі столу – їх краще віддати тваринам.
Любовні прикмети
- Щоб сім’я була міцною, коханим слід триматися за руки під час бою курантів.
- 7 запалених зелених свічок забезпечать сім’ї щастя та достаток у новому році.
- Щоб забути колишнього коханого, треба спалити торік календар. Це допоможе забути про все погане.
Прикмети на вагітність
- Щоб завагітніти у новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець або дитячих іграшок.
- Щоб завагітніти у 2022-му році, дівчина має щось з’їсти з рук вагітної.
- Критичні дні, що розпочалися 31 числа, прогнозують поповнення у новому році.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яких правил необхідно дотримуватися, щоби сильно не додати у вазі на новорічні свята.
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