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Прикмети на Новий 2022 рік: що категорично не можна робити у новорічну ніч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новорічні прикмети — одна зі складових улюбленого свята.
Новорічні прикмети — одна зі складових улюбленого свята.

Щоб Новий рік пройшов успішно, важливо дотримуватися деяких правил.

Новий рік на носі, а це означає, що зовсім скоро Чорний Водяний Тигр змінить на посаді Білого Металевого Бика. Астрологи відзначають, що 2022 рік — це рік змін, оскільки символ майбутнього року — активна та рішуча тварина. Проте не все так просто: новорічної ночі важливо виконати деякі прикмети, щоб задобрити Тигра.

Ми вже розповідали, що не варто дарувати на Новий рік-2022 своїм близьким, щоб не викликати на них біди і невдачі в наступному році, а тепер розповідаємо, що не треба робити в новорічну ніч, щоб не злити нового покровителя року.

Що не можна робити у Новий рік

  • Не можна сваритися, лихословити і сперечатися з іншими.
  • Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.
  • Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може залучити подружню невірність.
  • Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.
  • Не можна зустрічати свято на самоті.
Не слід ставити на стіл рибні страви.
Не слід ставити на стіл рибні страви.
  • Не можна позичати або позичати комусь гроші.
  • У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.

Крім заборон існує і ряд обов’язкових справ та ритуалів. Це допоможе задобрити нового господаря року і приверне у ваш будинок успіх, удачу, прибуток та кохання.

Що потрібно зробити у Новий рік

  • Приберіть у квартирі до 31 січня. Головне зробити це до заходу Сонця.
  • Перед Новим роком треба повернути всі борги та позичені речі.
  • Обов’язково пробачте всі образи і помиритеся з людьми, з якими посварилися.
  • 31 грудня необхідно підбити підсумки року, що минає.
  • Поцілуйте кохану людину під бій курантів, щоб сім’я була щасливою.
Обов’язково загадайте бажання під бій курантів.
Обов’язково загадайте бажання під бій курантів.

Новорічна ніч — це ніч чудес. Багато хто вірить, що загадані бажання в цей період здійснюються, а проведені ритуали на гроші, любов і успіх будуть почуті та виконані. "Телеграф" розповідає про найпопулярніші прикмети та ритуали на Новий рік.

Прикмети на гроші

Повісьте на новорічну ялинку гроші.
Повісьте на новорічну ялинку гроші.
  • Покладіть монетку під тарілку кожного гостя — це приверне фінансовий успіх.
  • Під час бою курантів візьміть купюру з великим номіналом і стисніть у руці, щоб зарядити її на весь рік. Після цього покладіть її в гаманець і носіть як талісман.
  • За новорічним столом обов’язково має сидіти чоловік.
  • Не викидайте залишки їжі зі столу – їх краще віддати тваринам.

Любовні прикмети

Повішена на ялинку прикраса у вигляді серця, принесе у ваше життя кохання.
Повішена на ялинку прикраса у вигляді серця, принесе у ваше життя кохання.
  • Щоб сім’я була міцною, коханим слід триматися за руки під час бою курантів.
  • 7 запалених зелених свічок забезпечать сім’ї щастя та достаток у новому році.
  • Щоб забути колишнього коханого, треба спалити торік календар. Це допоможе забути про все погане.

Прикмети на вагітність

  • Щоб завагітніти у новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець або дитячих іграшок.
  • Щоб завагітніти у 2022-му році, дівчина має щось з’їсти з рук вагітної.
  • Критичні дні, що розпочалися 31 числа, прогнозують поповнення у новому році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких правил необхідно дотримуватися, щоби сильно не додати у вазі на новорічні свята.

Теги:
#Новий рік #Прикмети #Ритуали #Прикмети для жінок #Ритуали на удачу #Грошові ритуали #Грошові прикмети
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