Прикмети на Новий 2022 рік: що категорично не можна робити у новорічну ніч

Щоб Новий рік пройшов успішно, важливо дотримуватися деяких правил.

Новий рік на носі, а це означає, що зовсім скоро Чорний Водяний Тигр змінить на посаді Білого Металевого Бика. Астрологи відзначають, що 2022 рік — це рік змін, оскільки символ майбутнього року — активна та рішуча тварина. Проте не все так просто: новорічної ночі важливо виконати деякі прикмети, щоб задобрити Тигра.

Ми вже розповідали, що не варто дарувати на Новий рік-2022 своїм близьким, щоб не викликати на них біди і невдачі в наступному році, а тепер розповідаємо, що не треба робити в новорічну ніч, щоб не злити нового покровителя року.

Що не можна робити у Новий рік

Не можна сваритися, лихословити і сперечатися з іншими.

Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.

Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може залучити подружню невірність.

Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.

Не можна зустрічати свято на самоті.

Не слід ставити на стіл рибні страви.

Не можна позичати або позичати комусь гроші.

У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.

Крім заборон існує і ряд обов’язкових справ та ритуалів. Це допоможе задобрити нового господаря року і приверне у ваш будинок успіх, удачу, прибуток та кохання.

Що потрібно зробити у Новий рік

Приберіть у квартирі до 31 січня. Головне зробити це до заходу Сонця.

Перед Новим роком треба повернути всі борги та позичені речі.

Обов’язково пробачте всі образи і помиритеся з людьми, з якими посварилися.

31 грудня необхідно підбити підсумки року, що минає.

Поцілуйте кохану людину під бій курантів, щоб сім’я була щасливою.

Обов’язково загадайте бажання під бій курантів.

Новорічна ніч — це ніч чудес. Багато хто вірить, що загадані бажання в цей період здійснюються, а проведені ритуали на гроші, любов і успіх будуть почуті та виконані. "Телеграф" розповідає про найпопулярніші прикмети та ритуали на Новий рік.

Прикмети на гроші

Повісьте на новорічну ялинку гроші.

Покладіть монетку під тарілку кожного гостя — це приверне фінансовий успіх.

Під час бою курантів візьміть купюру з великим номіналом і стисніть у руці, щоб зарядити її на весь рік. Після цього покладіть її в гаманець і носіть як талісман.

За новорічним столом обов’язково має сидіти чоловік.

Не викидайте залишки їжі зі столу – їх краще віддати тваринам.

Любовні прикмети

Повішена на ялинку прикраса у вигляді серця, принесе у ваше життя кохання.

Щоб сім’я була міцною, коханим слід триматися за руки під час бою курантів.

7 запалених зелених свічок забезпечать сім’ї щастя та достаток у новому році.

Щоб забути колишнього коханого, треба спалити торік календар. Це допоможе забути про все погане.

Прикмети на вагітність

Щоб завагітніти у новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець або дитячих іграшок.

Щоб завагітніти у 2022-му році, дівчина має щось з’їсти з рук вагітної.

Критичні дні, що розпочалися 31 числа, прогнозують поповнення у новому році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких правил необхідно дотримуватися, щоби сильно не додати у вазі на новорічні свята.