"Лицемер, лжец, пиарщик и хвастун": Путин взбесил россиян новогодним обращением (видео)

Жители дальневосточных регионов России начали встречать Новый год первыми.

Российский президент Владимир Путин поздравил сограждан с Новым годом и вызвал бурю негодования в сети.

В своем обращении он рассказал, что страна столкнулась с "колоссальными вызовами", что научило жить в жестких условиях и решать трудные задачи.

Упомянул он о пандемии коронавируса и о защите "национальных интересов".

По его словам, главные национальные планы на следующий год заключаются в повышении благосостояния и качества жизни россиян.

"Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества", — сказал Путин.

Отдельно он поздравил медиков, военных и работников ключевых отраслей экономики.

Путин пожелала россиянам крепкого здоровья и акцентировал внимание на необходимости повышения рождаемости в стране.

Примечательно, что в сети его слова в основном были встречены с прохладой.

Забавным также является то, что негатив в сторону Путина привел к тому, что соцсеть Твиттер начала маркировать положительные отзывы о его речи, как ответы, которые могут содержать "материалы оскорбительного характера".

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь с традиционным поздравлением выступит и президент Украины Владимир Зеленский, которое ближе к полуночи станет доступным в материале по этой ссылке.