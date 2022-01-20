Укр

"Стол антиковидной длины": встреча Путина с президентом Ирана насмешила сеть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Путин отсел от президента Ирана на другой конец длинного стола Новость обновлена 20 января 2022, 11:48
Путин отсел от президента Ирана на другой конец длинного стола

Встреча президентов РФ и Ирана состоялась за овальным столом в Кремле.

В Кремле в среду, 19 января, состоялась встреча российского главы Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси. Главы государств говорили о ситуации в Афганистане, двусторонних отношениях и прочих важных вещах, однако формат встречи изрядно насмешил сеть.

Как передают местные СМИ, во время переговоров Путин обсудил с Раиси ситуацию в Афганистане, иранскую ядерную сделку, экономическое взаимодействие между Ираном и Россией и даже санкции Запада. Однако, пользователи сети обратили больше внимания на место встречи, проходившей в Кремле.

В частности, людей насмешил огромный овальный стол, за которым собрались президенты. Он был настолько длинным, что складывалось впечатление, будто участники переговоров не имеют желания близко контактировать.

"Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личного общения", — сказал президент РФ, который отсел от президента Ирана на другой конец стола.

В сети этот четырехметровый стол окрестили "антиковидным" и пошутили на тему такого "живого общения".

Напомним, что президент России Владимир Путин разозлил граждан своим новогодним поздравлением, заявив о повышении благосостояния и качества жизни россиян.

Теги:
#Кремль #Россия #Иран #Переговоры #Владимир Путин
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