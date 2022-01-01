Бронежилет или бабушкин платок: Путин в очередной раз удивил своим внешнем видом (Фото)
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Пользователи обсуждают неестественно толстый живот Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин удивил своим внешним видом во время новогоднего обращения к россиянам. В Твиттере опубликовали фото, где глава РФ стоит на фоне Кремля с сильно выпуклым животом.
"Объясните пожалуйста, что тут происходит?", — подписал публикацию пользователь VestnikStab.
Во время записи новогоднего поздравления Путин был одет в черное пальто, пуговицы которого расходятся на животе. Одежда топорщится, а живот кажется неестественно большим.
Пользователи сразу подметили новые уловки с весом главы РФ и предположили, что его обмотали шерстяным поясом или обложили грелками:
"Человек под пальто опоясан теплым бабушкиным платком"
"Может его грелками обернули для тепла?"
"Когда пальто мерил без броника"
"Вероятно увидел в тексте новогоднего поздравления натовские символы"
Стоит отметить, что в Москве установилась морозная погода. В конце декабря российскую столицу завалило снегом. Температура воздуха ночью опускалась до -15°C.
Так что стоит только гадать, оделся ли Путин потеплее или под пальто все же был бронежилет.
Напомним, в ноябре на саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" Путин насмешил внешним видом.
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