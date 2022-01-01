Бронежилет або бабусина хустка: Путін вкотре здивував своїм зовнішнім виглядом (Фото)
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В мережі обговорюють неприродно товстий живіт Путіна.
Президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного звернення до росіян. У Твіттері опублікували фото, де глава РФ стоїть на тлі Кремля із сильно випуклим животом.
"Поясніть, будь ласка, що тут відбувається?", - підписав публікацію користувач VestnikStab.
Під час запису новорічного привітання Путін був одягнений у чорне пальто, гудзики якого розходяться на животі. Одяг стовбурчиться, а живіт здається неприродно великим.
Користувачі відразу помітили нові хитрощі з вагою глави РФ і припустили, що його обмотали вовняним поясом або обклали грілками:
"Людина під пальто підперезана теплою бабусиною хусткою"
"Може, його грілками обернули для тепла?"
"Коли пальто міряв без броника"
"Вірогідно побачив у тексті новорічного привітання натовські символи"
Додамо, що в Москві встановилася морозна погода. Наприкінці грудня російську столицю завалило снігом. Температура повітря вночі опускалася до -15°C.
Так що варто тільки гадати, чи одягнувся Путін тепліше або під пальто все ж таки був бронежилет.
Нагадаємо, у листопаді на саміті форуму "Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво" Путін насмішив зовнішнім виглядом.
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