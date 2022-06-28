Политический деятель, бывший лидер "Правого сектора" и руководитель организации "Тризуб" Дмитрий Ярош рассказал, что думает о заявлениях кремлевских чиновников

Увидел очередное маразматическое заявление путинской замарашки пескова о "возможности закончить войну, если Украина сложит оружие и капитулирует"…

Казалось бы, эти дебильные месседжи не стоит и обращать внимания, но на самом деле, они говорят о том, что кремлевским карликам — полный капец…

Вся кампания путина против нашего Государства уже потерпела полный крах: "блицкриг" провалился; захваченные территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей – освобождены; наступление на свободные территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что ерефовцы типа "вторая армия мира", сильно пробуксовывает и кроме безумных потерь, не приносит врагу ощутимых результатов; на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг остановлен и несет значительные потери как от боевых ударов ВСУ, так и от деятельности украинских партизан.

Кремлевский маньяк бесится от "успехов".

Конечно, будет еще очень тяжело: мы теряем многих лучших представителей украинской нации; орковские ракетные удары будут убивать детей, женщин и гражданских граждан; руснявая сволочь еще сможет некоторое время захватывать украинские города и села… но им постепенно приходит триндец…

Украинский Дух извечной стихии и Воля к Победе медленно, но уверенно ломают хребет ерефовской империи. И им от этого очень больно.

Поэтому песковы, от имени своего неприметного шефа, и взывают о прекращении войны.

Мы, Украинцы, знаем, что Победа будет за нами, потому уверенно можем предложить врагу свои условия безоговорочной капитуляции…

Враг должен сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины или будет уничтожен.