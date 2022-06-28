Політичний діяч, колишній лідер "Правого сектору" та керівник організації "Тризуб" Дмитро Ярош розповів, що думає про заяви кремлівських чиновників

Побачив чергову маразматичну заяву путінської хвойди пєскова про "можливість закінчити війну, якщо Україна складе зброю та капітулює"…

Здавалося б, на ці дебільні месиджі не варто й зважати, але насправді, вони говорять про те, що кремлівським карликам — цілковитий капець…

Уся кампанія путіна проти нашої Держави вже зазнала повного краху: "бліцкриг" провалився; захоплені території Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, частини Харківської областей — звільнені; наступ на вільні території Донецької та Луганської областей, не зважаючи на те, що ерефівці типу "друга армія світу", сильно пробуксовує та окрім шалених втрат, не приносить ворогу відчутних результатів; на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей ворог зупинений та зазнає значних втрат як від бойового враження ЗСУ, так і від діяльності українських партизан…

Кремлівський маніяк казиться від "успіхів".

Звичайно, буде ще дуже важко: ми втрачаємо багато найкращих представників української нації; орківські ракетні удари будуть вбивати дітей, жінок і цивільних громадян; руснява наволоч ще зможе деякий час захоплювати українські міста і села… але їм поступово приходить триндець…

Український Дух одвічної стихії та Воля до Перемоги повільно, але впевнено зламують хребет ерефівськоі імперії. І їм від цього дуже боляче.

Тому пєскови, від імені свого недоміркуватого шефа, і волають про припинення війни.

Ми, Українці, знаємо, що Перемога буде за нами, тому впевнено можемо запропонувати ворогу свої умови беззаперечної капітуляції:

Ворог має скласти зброю і забратися з території суверенної України, або буде знищений.