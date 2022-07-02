У путина заподозрили психическое расстройство, заставляющее его колоть ботокс и окружать себя врачами

По мнению эксперта, путин пытается забальзамировать себя еще при жизни

Пока весь мир обсуждает, чем болен российский президент путин и нет ли у него опасных психических заболеваний, в Великобритании заговорили о новом расстройстве у диктатора. Оно заставляет его колоть себе много ботокса в лицо и постоянно консультироваться с врачами.

В комментарии телеканалу Sky News аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк высказал предположение, что у Путина развилась ипохондрия. Это такое состояние психики, при котором человек слишком сильно переживает о своем здоровье. Настолько сильно, что постоянно ищет у себя проявления болезней и даже нередко что-то "находит".

Кларк напомнил, что осенью путину исполнится 70 и он уже давно пользуется косметическими инъекциями, чтобы придать себе более молодой вид. "Я всегда говорю, что он пытается забальзамировать себя, пока он еще жив – он действительно использует много ботокса", – сказал профессор. Кроме того, он напомнил, что путина окружает команда врачей, ради консультации с которыми тот, по слухам, может даже прервать рабочую встречу. Это и может указывать на ипохондрию.

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Относительно спекуляций вокруг диагноза путина, Кларк отметил, что получил не одно подтверждение того, что болезнь Паркинсона нельзя определить по походке, а симптомы рака увидеть на фото. То есть убедительных доказательств того, что кремлевский диктатор болен, не существует. "Не думаю, что здравомыслящие люди могут видеть признаки какой-то болезни или плохого здоровья", – отметил эксперт.

Он также предположил, что даже если пути действительно окажется тяжело больным или даже умрет, это мало что изменит в общей ситуации. Ведь в таком случае на его место придет секретарь Совета нацбезопасности россии николай патрушев, которого Кларк назвал "ничуть не менее отвратительным".

Напомним, ранее политолог Валерий Соловей предположил, что слухи о болезнях путина распускают умышленно. Это делают западные разведки, чтобы повлиять на российских чиновников среднего звена.