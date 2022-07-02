У путіна запідозрили психічний розлад, який змушує його колоти ботокс і оточувати себе лікарями

На думку експерта, путін намагається забальзамувати себе ще при житті

Поки весь світ обговорює, на що хворий російський президент путін і чи немає у нього небезпечних психічних захворювань, у Великобританії заговорили про новий розлад у диктатора. Він змушує його колоти собі справді багато ботоксу в обличчя і постійно консультуватись з лікарями.

У коментарі телеканалу Sky News аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк висловив припущення, що у путіна розвинулась іпохондрія. Це такий стан психіки, при якому людина занадто сильно переживає про своє здоров’я. Настільки сильно, що постійно шукає у себе прояви хвороб і навіть нерідко щось "знаходить".

Кларк нагадав, що восени путіну виповниться 70 і він уже давно послуговується косметичними ін’єкціями, щоби надати собі більш молодого вигляду. "Я завжди кажу, що він намагається забальзамувати себе, поки він ще живий – він дійсно використовує багато ботоксу", — сказав професор. Окрім того він нагадав, що путіна оточує команда лікарів, заради консультації з якими той, за чутками, може навіть перервати робочу зустріч. Це і може вказувати на іпохондрію.

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Щодо спекуляцій довкола діагнозу путіна, Кларк зазначив, що отримав не одне підтвердження того, що хворобу Паркінсона не можна визначити за ходою, а симптоми раку побачити на фото. Тобто переконливих доказів того, що кремлівський диктатор хворий, не існує. "Не думаю, що розсудливі люди можуть бачити ознаки якоїсь хвороби чи поганого здоров’я", – зазначив експерт.

Він також припустив, що навіть якщо путін справді виявиться тяжко хворим чи навіть помре, це мало що змінить у загальній ситуації. Адже в такому разі на його місце прийде секретар Ради нацбезпеки рф микола патрушев, якого Кларк назвав "анітрохи не менш гидким".

Нагадаємо, раніше політолог Валерій Соловей припустив, що чутки про хвороби путіна розпускають навмисне. Це роблять західні розвідки, щоби вплинути на російських чиновників середньої ланки.