Хворий чи знущається? Дивній поведінці путіна дали пояснення

Звичка перебріхувати імена може бути для російського президента інструментом приниження та маніпуляцій

Поки психіатри з усього світу гадають – який саме психічний розлад може бути у російського диктатора путіна, він сам дає приводи для таких спекуляцій. Зокрема регулярно не справляється із в цілому не надто складним іменем президента Казахстану Касим-Жомарта Кемельовича Токаєва. Замість нього путін постійно вставляє у свої промови якесь незрозуміле белькотіння. Найсвіжіший приклад – їхня спільна панель під час Петербурзького "міжнародного" економічного форуму.

Видання "Медуза" вирішило з’ясувати – це черговий симптом, чи, можливо, путін так знущається із тих, кого вважає нижчими за себе. Проаналізувавши його спілкування з лідерами країн Центральної Азії та деяких національних республік росії, жуналісти дійшли висновку – подібним чином путін веде себе не тільки з Токаєвим. Схожі "обзивачки" діставались, зокрема, колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву, його наступнику Садиру Жапарову і навіть колишньому голові Казахстану Нурсултану Назарбаєву, який прийшов до влади раніше за путіна і постійно контактував із ним від самої появи останнього у кремлі. Тобто, час вивчити його ім’я у російського президента точно був, але щось усе ж заважало.

Як сказав "Медузі" журналіст та спеціаліст зі спецслужб Андрій Солдатов, насправді путін, як колишній чекіст, прекрасно пам’ятає імена своїх співрозмовників. Манера перекривлювати їх насправді є проявом "дуже ксенофобного російського чиновницького хамства". Так путін принижує своїх співрозмовників і збиває їх з пантелику, даючи собі більше часу обдумати відповідь.

Тим часом історик СРСР Микола Мітрохін твердить, що химерна звичка путіна не має радянського походження. Адже апаратчики у Союзі дуже прискіпливо ставились до запам’ятовування імен. Змінюватись це почало у 1980-90-ті рр. – саме тоді, коли путін опинився у владі. Тоді риторика стала більш шовіністичною, а новий президент росії почав дозволяти собі навіть такі непарламентські звороти, як "мочити в сортирі" і публічне цитування непристойних анекдотів. За ним у цьому підтягнулась і решта політичної "еліти".

За словами казахстанської журналістки Асем Жапішевої, в її країні до такої манери ставляться негативно. Вважають звичку путіна перебріхувати імена – проявом шовінізму і намаганням поставити себе вище за сусідів. Жапішева твердить, що Кахастан останнім часом почав відходити від радянської традиції "русифікувати" свої імена для зручності метрополії та повертатись до їхнього справжнього звучання. Це, зокрема, є проявом росту впливу Казахстана в регіоні, який посилюється не в останню чергу завдяки послабленню росії.

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Із віком путіна "Медуза" цю його особливість не пов’язує. Апраксія – стан, при якому людина через зміни у мозку втрачає можливість правильно відтворювати слова, котрі знає – ускладнює промовляння здебільшого довгих слів, а путін в цілому справляється з цією задачею. Дістається лише деяким політичним лідерам.

Класичним прикладом такого хамства через "забування" імені "Медуза" називає спілкування путіна з діячами культури у 2010 році, коли він буцімто не зміг згадати лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука і примусив його представлятись. З тих пір за Шевчуком закріпилось прізвисько-самоназва "Юра-музикант". Солдатов називає це манерою ставити несподівані запитання незручному співрозмовнику і пов’язує її зі службою путіна у КДБ.

Нагадаємо, під час Петербурзького форуму Токаєв не піддався на провокації путіна, а просто в очі йому заявив, що Казахстан не визнає незалежність "ЛДНР". Окрім того, він відмовився приймати російський орден, змусивши російську владу швидко придумувати виправдання про ще, що насправді ніякого ордену не було.