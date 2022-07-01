Больной или издевается? Странному поведению путина дали объяснение

Привычка перевирать имена может быть для российского президента инструментом унижения и манипуляций

Пока психиатры со всего мира размышляют – какое именно психическое расстройство может быть у росийского диктатора Путина, он сам дает поводы для таких спекуляций. В частности, регулярно не справляется с в целом не слишком сложным именем президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева. Вместо него путин постоянно вставляет в свои речи какое-то непонятное бормотание. Самый свежий пример – их общая панель во время Петербургского "международного" экономического форума.

Издание "Медуза" решило выяснить – это очередной симптом, или, возможно, пути так издевается над теми, кого считает ниже себя. Проанализировав его общение с лидерами стран Центральной Азии и некоторых национальных республик россии, журналисты пришли к выводу – подобным образом путин ведет себя не только с Токаевым. Подобные "обзывалки" доставались, в частности, бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, его преемнику Садиру Жапарову и даже бывшему председателю Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который пришел к власти раньше путина и постоянно контактировал с ним с самого появления последнего в кремле. То есть время изучить его имя у российского президента точно было, но что-то все же мешало.

Как сказал "Медузе" журналист и специалист по спецслужбам Андрей Солдатов, на самом деле путин, как бывший чекист, прекрасно помнит имена своих собеседников. Манера перекривлять их действительно является проявлением "очень ксенофобного русского чиновничьего хамства". Так пути унижает своих собеседников и сбивает их с толку, давая себе больше времени обдумать ответ.

Между тем, историк СССР Николай Митрохин утверждает, что странная привычка путина не имеет советского происхождения. Ведь аппаратчики в Союзе очень придирчиво относились к запоминанию имен. Изменяться это начало в 1980-90-е гг. именно тогда, когда пути оказался во власти. Тогда риторика стала более шовинистической, а новый президент россии стал позволять себе даже такие непарламентские обороты, как "мочить в сортире" и публичное цитирование непристойных анекдотов. За ним в этом подтянулась и остальная политическая "элита".

По словам казахстанской журналистки Асем Жапишевой, в ее стране к такой манере относятся негативно. Считают привычку путина перевирать имена – проявлением шовинизма и попыткой поставить себя выше соседей. Жапишева утверждает, что Кахастан в последнее время начал отходить от советской традиции "русифицировать" свои имена для удобства метрополии и возвращаться к их настоящему звучанию. Это, в частности, является проявлением роста влияния Казахстана в регионе, усиливающимся не в последнюю очередь благодаря ослаблению россии.

Читайте также: Категория Мир В Британии поставили путину новый "диагноз" Министр обороны Британии рассказал, что не так с российским диктатором

С возрастом путина "Медуза" эту его особенность не связывает. Апраксия – состояние, при котором человек из-за изменений в мозге теряет возможность правильно воспроизводить знающие слова – усложняет произношение в большинстве своем длинных слов, а путин в целом справляется с этой задачей. Достается лишь некоторым политическим лидерам.

Классическим примером такого хамства из-за "забывания" имени "Медуза" называет общение путина с деятелями культуры в 2010 году, когда он якобы не смог вспомнить лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука и заставил его представляться. С тех пор за Шевчуком закрепилось прозвище-самоназвание "Юра-музыкант". Солдатов называет это манерой задавать неожиданные вопросы неудобному собеседнику и связывает его со службой путина в КГБ.

Напомним, во время Петербургского форума Токаев не пошел на провокации путина, а прямо в глаза ему заявил, что Казахстан не признает независимость "ЛДНР". Кроме того, он отказался принимать российский орден, заставив российские власти быстро придумывать оправдание еще о том, что на самом деле никакого ордена не было.