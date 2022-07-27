Санкції працюють: у США відреагували на інформацію про постачання іранських БПЛА до росії

У Вашингтоні спростовують інформацію про постачання Іраном БПЛА до росії

У США відповіли на інформацію про те, що Іран нібито передав росії партію ударних безпілотників Shahed-129, які вона зможе застосовувати у війні проти України.

Як повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, наразі немає жодних доказів того, що росія закупила іранські БПЛА. Його слова наводить кореспондентка Politico Лара Селігман у своєму Твіттері.

"Немає жодних доказів будь-яких поставок чи закупівель іранських безпілотників російським міністерством оборони", — сказав він.

Водночас Кірбі зазначив, що спроби укласти таку угоду наочно свідчать про те, що санкції Заходу проти росії мають ефект.

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Як повідомлялося раніше, у середині липня американські ЗМІ повідомили про те, що російська делегація вирушала до Ірану для переговорів щодо постачання зброї, включаючи й безпілотники.

Після цього глава МЗС Ірану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності, і його країна не збирається допомагати зброєю ні росії, ні Україні. Втім, 24 липня у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що Іран відправив партію БПЛА до рф через Каспійське море, проте жодного підтвердження цієї інформації не надходило.