ЗМІ повідомили про передачу Іраном безпілотників росії: що це за зброя

Іран застосовував ці БПЛА для ударів по ІДІЛ, але в умовах повномасштабної війни їх ще не застосовували.

В українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран направив до росії першу партію бойових безпілотників, які потім будуть залучені до війни проти України.

Як повідомив Цензор.нет із посиланням на свої джерела, першу партію БПЛА відправлено через Каспійське море. Очікується, що їх буде доставлено до українського кордону через Астрахань та Волгоград.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про що йде мова?

Як стверджується в матеріалі, основу вантажу складають дрони "Shahed-129", який є наслідуванням ізраїльським дронам Hermes 450 і американським MQ-1 Predator.

Довжина безпілотника становить 8 метрів, а розмах крил – 16 метрів. Розробники заявляють, що його бойове навантаження становить 400 кілограмів.

БПЛА може пролетіти 1700 кілометрів і перебувати у повітрі 24 години. Він розвиває швидкість до 150 кілометрів на годину та може працювати на висотах до 7300 метрів.

На озброєння БПЛА ставляться 34-кілограмові високоточні бомби Sadid-345 або протитанкові ракети Sadid-1, проте його можна використовувати і як розвідника. Іран застосовував ці БПЛА для ударів по ІДІЛ у Сирії, проте про їхню реальну ефективність в умовах повномасштабної війни нічого не відомо.

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Як повідомлялося раніше, у середині липня американські ЗМІ повідомили про те, що російська делегація вирушала до Ірану для переговорів щодо постачання зброї. Після цього глава МЗС Ірану заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і його стара не збирається допомагати зброєю ні росії, ні Україні.