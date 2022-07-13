Війну треба закінчити: союзник відхрестився від допомоги росії

Тегеран нібито намагається уникнути будь-яких дій, які можуть потягнути за собою ескалацію

В Ірані заявили не допомагають ані росії, ані Україні у їх військовому протистоянні, спростувавши інформацію щодо поставки москві сучасних БПЛА.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан під час свого інтерв'ю для італійського видання La Repubblica, коментуючи слова помічника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейка Саллівана щодо планів здійснити поставку безпілотників для росії.

За словами чиновника, Тегеран намагається уникати будь-яких дій, котрі можуть спровокувати подальшу ескалацію в Україні, поставками військової техніки її противнику.

"У нас існують різні форми співпраці з росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із сторін, залучених до конфлікту сторін, оскільки переконані, що її треба закінчити. Думаю, що зараз проблема полягає в іншому: деякі західні країни, серед яких США, виробляють озброєння та намагаються продати свою продукцію", — пояснив він.

У росії також встигли прокоментувати відповідну інформацію. Зокрема, прокремлівський речник дмитро пєсков заявив, що під час свого візиту до Тегерану російський президент володимир путін не обговорюватиме з іранським лідером Ібрагімом Раїсі закупівлю безпілотників.

Нагадаємо, що раніше Радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що росія може отримати від Ірану сотні безпілотників для війни з Україною, частина з яких може нести озброєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні висміяли спроби президента росії володимира путіна знайти союзника для нового удару по українським територіям.