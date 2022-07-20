Диктатор обрав собі у партнери Іран та Туреччину, і це може стати його фатальною помилкою

У вівторок, 19 липня, російський диктатор володимир путін відвідав іранську столицю — Тегеран. Там відбулася його зустріч з іранським президентом Ібрагімом Раїсі та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Обговорили низку питань, серед яких була і російсько-українська війна.

Слід розуміти, що економічна блокада росії повільно, але неухильно посилюється — і все більше схожа на зашморг. Симетрично з цим слабшає влада путіна в Кремлі (саме в Кремлі, а не загалом у росії). У цих умовах кремлівському недофюреру конче необхідно хоч якось блокаду прорвати, бо за першим серйозним проривом можуть бути й інші, зокрема, в Європі.

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Відповідно, путін готовий на все, зокрема, на очевидну втрату пропагандистського статусу технологічної військової супердержави, який у росії собі вигадали. Що неминуче станеться, якщо вони куплять безпілотники у ще недавно відсталого Ірану. А Іран із Туреччиною просто отримують із ситуації максимум користі для себе, діючи гранично прагматично. Це нагадує лікаря, який розуміє, що діагноз безнадійний, але продовжує запрошувати пацієнта на прийом, виписує йому непотрібні ліки та підтримує надію. І все це за величезні гроші.