Диктатор избрал себе в партнеры Иран и Турцию, и это может стать его роковой ошибкой

Во вторник, 19 июля, российский диктатор владимир путин посетил иранскую столицу – Тегеран. Там состоялась его встреча с иранским президентом Ибрагимом Раиси и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Обсудили ряд вопросов, среди которых была и российско-украинская война.

Следует понимать, что экономическая блокада россии неспешно, но неуклонно усиливается – и всё больше похожа на удавку. Симметрично с этим ослабевает власть путина в Кремле (именно в Кремле, а не в целом в рф). В этих условиях кремлевскому недофюреру крайне необходимо хоть как-то блокаду прорвать, потому что за первым серьезным прорывом могут последовать и другие, в частности, в Европе.

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Соответственно, Путин готов на всё, в частности, на очевидную потерю пропагандистского статуса технологической военной супердержавы, который в рф себе придумали. Что неминуемо произойдет, если они купят беспилотники у еще недавно отсталого Ирана. А Иран с Турцией просто извлекают из ситуации максимум пользы для себя, действуя предельно прагматично. Это напоминает врача, который понимает, что диагноз безнадежен, но продолжает приглашать пациента на прием, выписывает ему бесполезные лекарства и поддерживает надежду. И все это за большие деньги.