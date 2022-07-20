Украинское зерно, "пугалки" для НАТО и раздел Сирии: о чем говорил путин на встрече с Эрдоганом в Иране

Российский лидер пытается наладить связи с Ближним Востоком

Во вторник, 20 июля, состоялся второй зарубежный визит российского кровавого диктатора владимира путина за время полномасштабного вторжения рф в Украину. На этот раз поиски союзников привели его в иранскую столицу — Тегеран. Здесь и состоялась трехсторонняя встреча – политик говорил с иранским президентом Ибрагимом Раиси и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Они обсудили ряд вопросов, среди которых была и российско-украинская война. Перед этим мероприятием путин встречался с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи, что уже наделало шумихи в соцсетях.

"Телеграф" исследовал публикации зарубежной прессы, чтобы проанализировать главные заявления сторон. Для большего удобства мы собрали главные итоги путинского визита на Ближний Восток в один материал.

Война с Украиной

Во время уже упомянутой встречей с Хаменеи путин говорил о боевых действиях в Украине. Что интересно, иранский духовный лидер поддержал кремлевское решение о вторжение, хотя и назвал войну "сложным и насильственным вопросом".

По мнению аятоллы, если бы рф "не проявила инициативу", то ее бы перехватила некая неназванная вторая сторона, все равно спровоцировав конфликт. Также Хаменеи сказал путину, что против "сильной и независимой россии" выступает Запад — а не агрессивная политика Кремля и постоянное втягивание других народов в войну, конечно же.

Циничность путина также не имела границ — он назвал большой трагедией гибель мирного населения, но виновниками этого снова назначил Запад — якобы из-за того, что россия была "спровоцирована".

Украинское зерно

Как известно, Турция является одним из главных посредников между Украиной и россией в контексте обсуждения разблокировки морских портов для поставок продовольствия другим странам. Часть источников утверждает, что уже на этой неделе украинские, турецкие, российские политики и представители ООН смогут подписать договор, который позволит начать работу по избавлению мира от угрозы голода.

"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Еще не все вопросы решены, но то, что есть движение, уже хорошо", — заявил путин, говоря с Эрдоганом.

Напомним, что в украинских портах простаивает около 22 млн тонн зерновых.

Устрашающее НАТО

Западные страны были одной из главной тем обсуждения путина с лидерами стран Ближнего Востока. В Иране, к примеру, поддерживают кремлевский нарратив насчет вины НАТО в начале полномасштабной войны в Украине.

"НАТО не знало бы границ, если бы для него был открыт путь. И если бы его не остановили в Украине, она бы начала ту же войну, используя Крым в качестве предлога", — цитируют СМИ прямую речь Али Хаменеи.

Интересно, что официально Иран не признает результаты псевдореферендума 2014 года насчет перехода Крыма в состав рф, однако некоторые политики позволяют себе подобные высказывания.

Выступая в Тегеране, путин заявил, что на россию постоянно давит США, в том числе в отношении членства Украины в Альянсе. Также он обвинил Киев в несамостоятельности — из-за того, что в большинстве переговоров по этому вопросу фигурирует официальный Вашингтон.

Господство доллара

Одним из самых необычных моментов встречи стало обсуждение "независимости" россии от других стран, в том числе США. Али Хаменеи считает возможность расплачиваться по внешних долгах национальной валютой — нормой.

"Доллар США должен быть постепенно изъят из мировой торговли, и это можно сделать постепенно", — заявил духовный лидер на встрече с путиным.

Конфликт в Сирии

Много внимания на встрече с Раиси и Эрдоганом путин уделил Сирии. Как известно, Турция и россия находятся по разные стороны баррикад насчет этого конфликта, что не мешает им развивать остальное сотрудничество.

Турецкий президент подчеркнул необходимость оттеснить курдских боевиков от турецких границ и заявил о желании создать безопасную зону вдоль границы с Сирией. Также он высказал надежду на то, что россия и Иран присоединятся к официальной Анкаре "в этой борьбе".

"Самая большая услуга, которая будет оказана сирийскому народу, — это полное удаление сепаратистской террористической организации с территорий, которые она оккупирует", — сказал Эрдоган.

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Сотрудничество Москвы с Ближним Востоком

Иран является отличным примером союзника для российского режима, ведь во многом проявляет ту же тиранию — подавляется любое инакомыслие, а западные ценности порицают.

"Наши отношения развиваются хорошими темпами", — подчеркнул владимир путин, встречаясь с Раиси.

Также он добавил, что будет работать в направлении усилении сотрудничества в сфере международной безопасности. Также политик высказал желание поддержать Иран насчет ядерной сделки, а также выступил за полную отмену санкций против Ирана — якобы для "развития сотрудничества в любых областях без какой-либо дискриминации".