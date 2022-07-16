"путин лжет": Фукуяма объяснил, почему война стала катастрофой для россии

У россиян наблюдаются серьезные проблемы с личным составом

Своими заявлениями о том, что "россия еще ничего не начинала" в Украине, кровавый диктатор владимир путин лишь пытается ввести мир и россиян в заблуждение.

Как рассказал известный американский политолог, философ и автор книги "Конец истории и последний человек" Фрэнсис Фукуяма в интервью DW, путин таким образом лжет, как и лгал о многих других вещах.

В частности он подчеркнул, что западные аналитики, которые изучают действия путинской армии, видят, что россия испытывает острую нехватку личного состава.

"Они потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром Украины", — сказал Фукуяма.

Он отметил, что согласно примерным оценкам речь может идти о более 20 тысячах убитых и 60 тысячах раненых, кроме того, могут быть пленные и другие потери.

При этом политолог добавил, что даже для столь большой страны, как россия, вторжение вовсе не является "маленькой военной операцией".

"С военной точки зрения, все это практически катастрофа", — сказал он и добавил, что учитывая незначительное продвижение российских войск за последние два месяца резервов у россиян осталось не так уж и много.

Что касается нашумевших слов путина о том, что "россия еще ничего не начинала", то Фукуяма считает, что это обычный блеф.

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Как сообщалось ранее, путин 7 июля заявил, что россия "не воюет всерьез" против Украины, а также озвучил любимый нарратив российской пропаганды о том, что если бы там захотели захватить нашу страну, то якобы могли бы сделать это за пару часов. Вместе с тем российский диктатор добавил, что они этого "не хотят".

В сети же столь громкие высказывания путина подняли на смех и сразу же начали публиковать шутки и мемы по этому поводу.