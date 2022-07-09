"Мы еще даже не начинали": в соцсети высмеяли дерзкие слова путина (фото)

Пользователи соцсетей ответили президенту россии путину на наглые слова о войне в Украине

Соцсети отреагировали на дерзкие слова российского диктатора владимира путина о том, что всерьез россия еще не начинала воевать с Украиной, шутками и мемами.

Вызывающие слова, сказанные путиным в четверг, 7 июля, за сутки обросли новыми ироническими смыслами.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк в своем Твиттере сказал :

"Две новости, в которых вся россия. В одной президент россии угрожает: "мы еще даже не начинали". В другой российские военные ищут, где бы украсть украинские носки, потому что они лучшего качества (перехвачены разговоры). Настоящее лицо современной империи: коррупционеры, варвары, палачи и мародеры".

Пользователи сетей были менее сдержанны, чем советник руководителя ОП.

"- Вова, у тебя все штаны в г…нет.

а это я еще даже ср…и не начинал», — пишет один из пользователей.

"Потенциал россии настолько велик, что за 4 месяца в Украине потеряла более чем за 10 лет СССР в Афганистане. При этом она "всерьез еще ничего не начинала"", — написал другой пользователь Твиттера.

Другие шутники подписали фото HIMARS, которые уже работают в Украине крылатой фразой "А мы еще даже не начинали".

Кто-то выставил изображение утопленных русских кораблей с той же фразой.

А один из пользователей сравнил слова путина с монологом порноактрисы.

Также некоторые упомянули о программе лендлиза для Украины. Это особенно актуально на фоне новости, что США направляют новую партию высокоточного оружия в Украину. Среди них 4 дополнительных ракетных установки HIMARS, противобатарейные системы и прочее.