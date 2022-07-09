"Ми ще навіть не починали": у соцмережі висміяли зухвалі слова путіна (фото)

Користувачі соцмереж відповіли президенту рф путіну на нахабні слова про війну в Україні

Соцмережі відреагували на зухвалі слова російського диктатора володимира путіна про те, що всерйоз росія ще не починала воювати з Україною, жартами та мемами.

Зухвалі слова, сказані путіним в четвер, 7 липня, за добу обросли новими іронічними сенсами.

Радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Твіттері сказав:

"Дві новини, у яких вся росія. В одній президент рф погрожує: "ми ще навіть не починали". В іншій російські військові шукають, де б украсти українські шкарпетки, бо вони кращої якості (перехоплені розмови). Справжнє обличчя сучасної імперії: корупціонери, варвари, кати й мародери".

Користувачі мереж були менш стримані ніж радник керівника ОП.

"- Вова, у тебе всі штани в г…ні.

а це я ще навіть ср…и не починав", — пише один з користувачів.

"Потенціал росії настільки великий, що за 4 місяці в Україні втратила більше ніж за 10 років СРСР в Афганістані. При цьому вона "всерйоз ще нічого не починала"", — написав інший користувач Твіттера.

Інші ж жартівники підписали фото HIMARS, які вже працюють в Україні крилатою фразою "А ми ще навіть не починали".

Хтось виставив зображення потоплених російських кораблів з тією ж фразою.

А один з користувачів порівняв слова путіна з монологом порноактриси.

Також деякі згадали про програму лендлізу для України. Це особливо актуально на фоні новини, що США направляють нову партію високоточної зброї в Україну. Серед них 4 додаткові ракетні установки HIMARS, протибатарейні системи та інше.