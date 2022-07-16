"путін бреше": Фукуяма пояснив, чому війна стала катастрофою для росії

У росіян спостерігаються серйозні проблеми з особовим складом

Своїми заявами про те, що "росія ще нічого не починала" в Україні, кривавий диктатор володимир путін лише намагається ввести світ і росіян в оману.

Як розповів відомий американський політолог, філософ і автор книги "Кінець історії та остання людина" Френсіс Фукуяма в інтерв’ю DW, путін таким чином бреше, як і брехав про багато інших речей.

Зокрема він наголосив, що західні аналітики, які вивчають дії путінської армії, бачать, що росія відчуває гостру нестачу особового складу.

"Вони втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, який спочатку зібрали та направили на розгром України", — сказав Фукуяма.

Він зазначив, що згідно з приблизними оцінками може йтися про понад 20 тисяч убитих і 60 тисяч поранених, крім того, можуть бути полонені й інші втрати.

При цьому політолог додав, що навіть для такої великої країни, як росія, вторгнення не є "маленькою військовою операцією".

"З військової точки зору, все це практично катастрофа", — сказав він і додав, що з огляду на незначне просування російських військ за останні два місяці резервів у росіян залишилося не так уже й багато.

Що стосується гучних слів путіна про те, що "росія ще нічого не починала", то Фукуяма вважає, що це звичайний блеф.

Читайте також: Категорія Україна Скільки російських атак припало на мирну інфраструктуру: цифра вражає Противник прикривається старими картами та виправданнями, вбиваючи мирне населення

Як повідомлялося раніше, путін 7 липня заявив, що росія "не воює серйозно" проти України, а також озвучив улюблений наратив російської пропаганди про те, що якби там захотіли захопити нашу країну, то нібито могли б зробити це за кілька годин. Водночас російський диктатор додав, що вони цього "не хочуть".

У мережі ж такі гучні висловлювання путіна підняли на сміх і відразу почали публікувати жарти і меми з цього приводу.