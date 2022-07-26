путін хоче отримати "Байрактари": подробиці

росію зацікавили турецькі безпілотники

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що росія зацікавилася покупкою безпілотників "Байрактар" та більш тісною співпрацею з їхнім виробником.

Як передає CNN Turk, про це Ердоган заявив під час засідання центрального виконавчого комітету керівної Партії справедливості та розвитку.

"путін (російський диктатор володимир путін, — ред.) сказав мені, що хоче працювати з компанією Baykar", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що про бажання ОАЕ побудувати у себе завод із виробництва цих безпілотників.

Втім, Ердоган не сказав, чи є з цього приводу якісь домовленості.

Варто зазначити, що одним зі співвласників компанії "Baykar Makina", яка й виробляє відомі безпілотники, є зять Ердогана Сельчук Байрактар.

Втім, його брат і виконавчий директор компанії Халук Байрактар раніше повідомляв, що вони ніколи не поставлятимуть військові безпілотники на потреби російської армії. Крім того, він зазначав, що відносини між Туреччиною та Україною мають стратегічний характер, а "Baykar Makina" повністю підтримує нашу країну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет.