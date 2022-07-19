росія ніколи не отримає "Байрактари": виробник турецьких БПЛА підтримав Україну

У Туреччині заявили про стратегічну співпрацю з Україною

Туреччина не постачала БПЛА Bayraktar TB-2 росії і ніколи не буде цього робити, але їх постачання Україні триватиме й надалі.

Як розповів в інтерв’ю CNN виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, його компанія ніколи не схвалить продаж ударних безпілотників на потреби російської армії.

Він нагадав, що Туреччина має стратегічні відносини з Україною, особливо у сферах аерокосмічних технологій та оборони.

"Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників", — сказав він.

За словами Байрактара, відносини між нашими країнами вибудовані таким чином, щоб бути вигідними для Туреччини та України.

Він наголосив, що компанія ніколи не почне продавати БПЛА росії, оскільки підтримує Україну, її суверенітет та боротьбу за незалежність.

Як повідомлялося раніше, литовський журналіст Андрюс Тапінас наприкінці травня оголосив на своєму ютуб-каналі збір коштів на купівлю БПЛА на потреби ЗСУ. Потрібну суму мешканці країни зібрали за три дні.

Після цього український ведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим вирішили повторити досягнення та зібрали за три дні суму на купівлю чотирьох Байракторів.

В обох випадках турецька компанія "Baykar", яка виробляє ці БПЛА, відмовлялася приймати гроші і передавала безпілотники як подарунок.